iOS 16 est enfin là: quels iPhones pourront installer la mise à jour?

Apple a annoncé le lancement de l'iOS 16 lors de sa Keynote la semaine dernière. Voici les appareils qui pourront bénéficier du nouveau système d'exploitation dès ce lundi 12 septembre.

Outre la présentation des nouveaux iPhones, AirPods et modèles d'Apple Watch durant la Keynote du 7 septembre, Apple a également communiqué la date de sortie de l'iOS 16. Ce lundi 12 septembre, le fabricant prévoit de sortir son nouveau système d'exploitation mobile pour les iPhones.

Les nouveautés de l'iOS concernent notamment les notifications de l'iPhone. Celles-ci pourront être affichées sous forme de liste étendue. En outre, Apple a revu et simplifié le partage de photos. Le nouveau système d'exploitation mobile doit permettre de choisir plus facilement quelles photos peuvent être partagées avec d'autres.

Ces modèles d'iPhone recevront la mise à jour

Selon Apple, iOS 16 sera disponible pour tous les modèles d'iPhone jusqu'à l'iPhone 8. Ce dernier a été présenté pour la première fois en 2017. Les modèles plus anciens continueront à recevoir des mises à jour de sécurité, mais ne bénéficieront plus de nouvelles fonctionnalités. La liste complète des appareils pris en charge comprend:

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone XS, XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8, 8 Plus

iPhone SE (2e génération ou plus récente)

iPadOS et macOS probablement en octobre

Les propriétaires d'un iPad devront encore patienter un peu: iPadOS 16 ne sortira pas en même temps qu'iOS, comme c'est généralement le cas. La date de publication n'a pas encore été fixée. Il est probable que le système d'exploitation arrive en octobre.

La date du prochain macOS 13 Ventura pour Mac n'a pas non plus encore été fixée. Là aussi, on s'attend à une sortie en octobre.

(Traduit et adapté de l'allemand par mndl)