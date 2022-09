Vorgestellt hatte Apple die Software bereits auf seiner Entwicklerkonferenz WWDC im Juni. Die spannendsten Neuerungen haben wir in einem Artikel kurz nach der Präsentation im Sommer zusammengefasst .

Neben der Vorstellung neuer iPhones, AirPods und Apple-Watch-Modellen hat Apple auch das Erscheinungsdatum für iOS mitgeteilt. Am 12. September will der Hersteller sein mobiles Betriebssystem für die iPhones veröffentlichen.

Am Montag kommt iOS 16 – aber «nur» für diese iPhones

Apple hat an seinem «Special Event» den Start von iOS 16 bekanntgegeben – es ist der 12. September. Hier erfährst du, mit welchen Geräten das neue Betriebssystem kompatibel ist.

Apple hat am Mittwochabend seine neuen iPhones mit teils beeindruckenden Funktionen vorgestellt. Das kostet – wobei die Preise in Deutschland tatsächlich deutlich höher liegen als in der Schweiz.

Jetzt ist es raus: Am Mittwochabend hat Apple seine neuen iPhones vorgestellt. Bei der Produktvorstellung im Steve Jobs Theater auf dem Apple Campus wurde viel enthüllt, was Insider schon vorausgesagt hatten. Doch es gab auch Überraschungen.