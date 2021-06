International

Votre site préféré était en panne aujourd'hui? On sait pourquoi

Ce serait un problème chez un des plus importants fournisseurs américains de «cloud»: la société Fastly, qui aurait fait crasher de nombreux sites dans le monde.

De nombreux réseaux sociaux, sites de e-commerce et médias en ligne ont subi des pannes à grande échelle, ce mardi, à travers le monde. La perturbation serait survenue à cause d'un problème informatique chez un des principaux fournisseurs américains de «cloud» (service de stockage de données), la société Fastly.

Image: twitter

Selon le site internet downdetector.com (qui décèle les pannes informatiques), d'innombrables sites web ont été touchés par cette panne. Cela inclut de grands noms comme Amazon, Spotify, Reddit et Twitter.

De nombreux sites d'information et autres médias en ligne ont également été touchés, notamment le Financial Times, le Guardian, le New York Times et Bloomberg. A noter que watson en a également fait les frais.



C'est quoi Fastly? L'entreprise, cotée depuis 2019 et dont la valorisation boursière est de cinq milliards de dollars, est nettement plus petite qu'AWS, filiale d'Amazon, par exemple. Fastly aide les entreprises à stocker des données sur les serveurs les moins utilisés afin de pouvoir atteindre les clients plus rapidement.

Fastly a signalé des problèmes avec son système de diffusion de contenu vers midi en Europe. Environ 45 minutes plus tard, il a été annoncé que le problème avait été identifié et qu'une solution était mise en œuvre. Vers 13h, la situation est petit à petit revenue à la normale.

Sur la plateforme de perturbation DownDetector, près de 21 000 utilisateurs du réseau Reddit ainsi que plus de 2000 utilisateurs d'Amazon ont signalé des problèmes. (mlu/ats)



