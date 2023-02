Meta continue sa conquête du métavers avec le rachat d'une start-up de fitness

Le groupe californien avait passé un accord avec Within il y a déjà plus d'une année. Image: within / instagram

Cette opération permet à Meta de contrôler l'une des applications de fitness les plus populaires dans le monde de la réalité augmentée.

Meta, la maison mère de Facebook, a finalisé le rachat de la start-up de réalité virtuelle (VR) Within Unlimited plus d'un an après son annonce, malgré les réticences de l'autorité américaine de la concurrence (FTC). Cette dernière ne va pas faire appel d'une décision de justice lui donnant tort.

Comment fonctionne le fitness en VR? Vidéo: YouTube/UploadVR

A la fin 2021, alors que Facebook devenait Meta pour signaler un pivot vers le «métavers» (univers parallèle accessible notamment en réalité augmentée et virtuelle), le groupe californien avait passé un accord avec Within pour racheter la start-up et son application d'exercice physique en VR, Supernatural.

Mais la FTC avait lancé des poursuites contre Meta à la fin juillet, estimant que l'opération risquait de limiter les choix pour le consommateur et de faire monter les prix dans la mesure où le géant des réseaux sociaux est déjà un acteur dominant sur le marché de la VR.

Un juge a rejeté le dossier de la FTC le 1er février, mais avait donné à l'autorité quelques jours pour éventuellement faire appel.

«Aujourd'hui marque un nouveau chapitre passionnant pour Within et Supernatural, puisque nous rejoignons officiellement Meta», a écrit mercredi le co-fondateur et directeur général de Within, Chris Milk, sur Twitter. (ats/jch)