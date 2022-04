Tout est possible dans le métaverse, y compris jouer aux échecs contre un adversaire virtuel se trouvant à l'autre bout du monde. Image: sda

Meta ouvre une boutique réelle pour vendre ses produits virtuels

Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, veut que le métaverse soit énorme, mais c'est un peu plus difficile à vendre lorsqu'on est confronté... au monde réel.

Le premier magasin de Meta ouvre ses portes sur son campus de Burlingame, en Californie, le 9 mai. Il s'appelle le Meta Store, un nom, pour le moins... prévisible.

Les premières images de la boutique: Vidéo: YouTube/ABC News

C'est un espace relativement petit d'environ 13m2, mais qui permet aux acheteurs d'essayer des produits, y compris:

Le casque VR Meta Quest 2Ray-Ban Stories;

Meta Quest 2Ray-Ban Stories; Les lunettes AR de MetaPortal;

AR de MetaPortal; Le dispositif intelligent d'appel vidéo de Meta.

Pourquoi un magasin physique?

Le Meta Store tentera de susciter l'intérêt des méta-ambivalents en leur proposant une expérience pratique et ciblée.

D'ailleurs, une récente enquête a révélé que 48% des adolescents ne sont pas sûrs ou ne s'intéressent pas au métaverse, tandis qu'une autre a révélé que seuls 16% des Américains peuvent le décrire correctement.

Cela signifie qu'au sein de la boutique, on pourra tester des expériences de réalité augmentée comme le jeu de rythme «Beat Saber» ou l'application de fitness «Supernatural», et même essayer des lunettes AR de différentes couleurs et de différents styles, et tester les appels via «Portal».

Les clients recevront également un «cadeau» assez original: un clip de 30 secondes les montrant en train d'essayer le produit choisi devant un écran LED qui affiche ce qu'ils voient dans leurs casques. Clip qu'ils pourront, bien entendu, partager sur leurs propres réseaux sociaux, comme l'explique CNN.

Les achats en ligne ont connu un boom pendant la pandémie, mais les détaillants peuvent encore attirer les clients en leur proposant des expériences qu'ils ne peuvent vivre qu'en magasin. C'est une stratégie qui a été adoptée par de nombreux magasins de jouets et par des marques comme Apple, qui a été le premier à le faire. Le succès des Apple stores à travers le monde est incontestable.

La firme au logo à la pomme a lancé ses activités de vente au détail en 2001, Steve Jobs expliquant que l'entreprise ne se contenterait pas de parler de «mégahertz et de mégaoctets», mais montrerait aux gens ce qu'ils «peuvent réellement faire avec un ordinateur».

Google est en train de lancer sa deuxième boutique à New York, sur le même modèle, comme le rapporte The Hustle. Si le magasin test de Meta parvient à montrer aux clients pourquoi ils «doivent» entrer dans le métaverse et ce qu'ils peuvent y faire, il se peut que l'entreprise décide de multiplier les points de vente.