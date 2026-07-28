Les Etats-Unis interdisent l'importation de robots humanoïdes

Les robots font peur à ce pays. Keystone

Ce pays interdit l'importation de robots humanoïdes

Le gouvernement Trump a ajouté mardi à une liste de produits et de sociétés interdits d'importation aux Etats-Unis les robots humanoïdes et quadrupèdes, estimant qu'ils présentent «des risques inacceptables pour la sécurité nationale» du pays.

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La majorité des robots humanoïdes vendus aux Etats-Unis sont produits à l'étranger, en Chine notamment.

Les «appareils robotiques avancés», terme qui comprend les «robots mobiles», ont été ajoutés à la liste du régulateur américain des télécommunications, la FCC, selon un communiqué. Elle comprenait déjà certains types de drones, mais aussi les sociétés chinoises Huawei ou China Telecom.

Cette décision a été prise sur la base de conclusions d'un groupe de travail réuni par la Maison Blanche, selon lequel ces robots construits à l'étranger pourraient porter atteinte à «la sécurité et la sûreté des citoyens américains».

Les agences dédiées à la sécurité nationale font valoir que ces robots «pourraient créer des points de fragilité dans la chaîne d'approvisionnement à même de perturber la sécurité économique et nationale des Etats-Unis». Ils feraient aussi courir «un risque de cybersécurité susceptible de menacer les infrastructures américaines cruciales».

En l'état, la plupart des robots humanoïdes sont développés pour des applications industrielles, dans des espaces confinés comme une usine automobile ou un entrepôt de stockage.



Tentative de relance

Sont exemptés de cette interdiction, les robots autorisés par le ministère américain de la Défense «car ils n'impliquent pas de risques inacceptables», ajoute la FCC.

Cette dernière a également inscrit sur la liste les onduleurs fabriqués à l'étranger, des appareils permettant notamment de transformer le courant continu provenant de batteries ou de panneaux solaires en courant alternatif standard susceptible d'être utilisé par le réseau électrique.

La décision annoncée mardi, qui ne concerne que les nouveaux modèles et non ceux déjà vendus ou autorisés aux Etats-Unis, intervient dans le contexte d'une tentative de relance de l'industrie américaine par le gouvernement Trump.

Plusieurs acteurs de la robotique produisent déjà certains robots humanoïdes aux Etats-Unis, notamment Boston Dynamics, qui prévoit d'y construire une usine dont la capacité de production atteindra, à terme, 30'000 unités par an.

Pour sa part, Tesla ambitionne de démarrer prochainement la fabrication industrielle de son robot humanoïde Optimus sur deux sites américains, à Fremont (Californie) et Austin (Texas). Il s'agit néanmoins d'assemblage et non de production intégrale.

Un autre fleuron américain de la robotique, Figure AI, assemble déjà des robots en série dans son usine de San Jose (Californie). (sda/ats/afp)