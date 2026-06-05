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Les chiens-robots du Mondial inquiètent le public

Une vidéo d’un chien-robot devant le stade de la Coupe du monde à Dallas, au Texas, est devenue virale. Et elle fait peur aux fans de foot.

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La rumeur s’est propagée cette semaine comme une traînée de poudre sur Internet, suite à une vidéo publiée mardi sur Reddit: des chiens-robots équipés d’un logiciel de reconnaissance faciale seraient utilisés lors de la Coupe du monde de football. Une collecte de données biométriques à l’échelle dystopique, rappelant un épisode de la série télévisée Black Mirror? La réalité n’est finalement pas aussi extrême.

Les chiens-robots seront bel et bien utilisés lors du Mondial aux Etats-Unis, notamment à Dallas. «Ils n’ont toutefois pas la capacité de scanner ou de reconnaître des visages», affirme un porte-parole de Boston Dynamics, le fabricant de cette technologie. Ces chiens seront employés durant la Coupe du monde afin de surveiller les abords des stades. L'entreprise précise:

«Les robots Spot soutiendront les forces de sécurité sur place en analysant des colis ou des substances suspects»

La vidéo qui a mis le feu aux poudres Vidéo: extern / rest/Reddit

Ils sont déjà régulièrement utilisés lors d’opérations de police et sont notamment capables de détecter des radiations ou des explosifs.

Au Mexique aussi, des chiens-robots seront parfois déployés, même s’il ne s’agira pas de modèles de Boston Dynamics comme aux Etats-Unis. A Monterrey, des robots Go2 du fabricant chinois Unitree patrouilleront dans le stade et ses alentours.

Leur mission consistera à détecter rapidement d’éventuelles activités illégales et à alerter immédiatement les autorités compétentes. On ignore en revanche si des chiens-robots seront également utilisés lors des matchs organisés au Canada.

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Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a déjà pu faire connaissance avec ces chiens-robots. Boston Dynamics a été racheté en 2021 par le constructeur automobile sud-coréen Hyundai, partenaire officiel de la Fédération internationale de football.

(abu/yog)