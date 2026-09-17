assez ensoleillé20°
DE | FR
burger
Société
WhatsApp

Whatsapp prépare un changement pratique avec le multi-comptes

Whatsapp va lancer une fonction très pratique, mais que pour Iphone

Whatsapp semble vouloir étendre sa fonction permettant d’utiliser plusieurs comptes. A l’avenir, il devrait être possible de gérer jusqu’à trois comptes sur un même Iphone.
17.09.2026, 14:4617.09.2026, 14:46
Un article de
t-online

Whatsapp travaille à une extension de sa fonction multi-comptes sur IOS. C’est ce que rapporte le site WABetaInfo, qui a repéré cette possibilité dans une version test de la messagerie. Les utilisateurs devraient ainsi pouvoir utiliser jusqu’à trois comptes Whatsapp dans une seule application.

Whatsapp avait récemment introduit la possibilité d’utiliser deux comptes sur un même appareil. Chacun peut être géré indépendamment des autres. Les historiques de discussions, les notifications et les paramètres restent séparés.

Ces 4 nouveautés WhatsApp vont nous simplifier la vie
Ces 4 nouveautés WhatsApp vont nous simplifier la vie

Un espace distinct pour chaque compte Whatsapp

Selon WABetaInfo, les utilisateurs devraient bientôt pouvoir ajouter un troisième compte directement depuis le menu des paramètres. Pour cela, ils devront enregistrer un numéro de téléphone supplémentaire. Il sera ensuite possible de passer d’un compte à l’autre comme à l’accoutumée.

Chaque compte dispose de son propre profil, avec un nom, une photo et un numéro de téléphone. Whatsapp indique clairement lequel est actif.

Pratique pour séparer comptes privés et professionnels

Cette fonction pourrait surtout intéresser les personnes qui disposent de plusieurs numéros de téléphone, par exemple pour gérer différents comptes professionnels et privés. Jusqu’ici, celles qui possédaient plusieurs comptes devaient utiliser une autre application, comme Whatsapp Business, ou recourir à un appareil supplémentaire.

Selon WABetaInfo, la prise en charge de trois comptes Whatsapp est encore en cours de développement. On ignore pour l’heure quand Whatsapp proposera cette fonction à l’ensemble des utilisateurs. On ne sait pas non plus s’il sera bientôt possible d’ajouter et de gérer un troisième compte Whatsapp sur Android. (sha/trad.hun)

L'actu internationale jour et nuit
Il a un plan pour faire vaciller Poutine le 20 septembre à midi
1
Il a un plan pour faire vaciller Poutine le 20 septembre à midi
de Anna KORKMAN, finlande
Pourquoi Trump a promis un bon gros chèque à tous les Américains
10
Pourquoi Trump a promis un bon gros chèque à tous les Américains
Paris: le ticket de transport en carton va disparaître
Paris: le ticket de transport en carton va disparaître
Netanyahou redoute cet homme
Netanyahou redoute cet homme
de Pierre Heumann, Tel Aviv
Thèmes
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
partager sur Facebookpartager sur X
Trump tacle les critiques contre l'IA
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Catherine Ringer, star des Rita Mitsouko, est décédée
Catherine Ringer, chanteuse emblématique des Rita Mitsouko, est morte à 68 ans. Ses enfants annoncent qu’elle a été emportée par un cancer foudroyant.
Catherine Ringer, figure majeure du rock français et moitié des Rita Mitsouko, est morte dans la nuit du 14 septembre 2026. C'est ce qu'a indiqué sa famille dans un communiqué diffusé ce mardi:
L’article