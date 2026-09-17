Whatsapp va lancer une fonction très pratique, mais que pour Iphone

Whatsapp semble vouloir étendre sa fonction permettant d’utiliser plusieurs comptes. A l’avenir, il devrait être possible de gérer jusqu’à trois comptes sur un même Iphone.

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Whatsapp travaille à une extension de sa fonction multi-comptes sur IOS. C’est ce que rapporte le site WABetaInfo, qui a repéré cette possibilité dans une version test de la messagerie. Les utilisateurs devraient ainsi pouvoir utiliser jusqu’à trois comptes Whatsapp dans une seule application.

Whatsapp avait récemment introduit la possibilité d’utiliser deux comptes sur un même appareil. Chacun peut être géré indépendamment des autres. Les historiques de discussions, les notifications et les paramètres restent séparés.

Un espace distinct pour chaque compte Whatsapp

Selon WABetaInfo, les utilisateurs devraient bientôt pouvoir ajouter un troisième compte directement depuis le menu des paramètres. Pour cela, ils devront enregistrer un numéro de téléphone supplémentaire. Il sera ensuite possible de passer d’un compte à l’autre comme à l’accoutumée.

Chaque compte dispose de son propre profil, avec un nom, une photo et un numéro de téléphone. Whatsapp indique clairement lequel est actif.

Pratique pour séparer comptes privés et professionnels

Cette fonction pourrait surtout intéresser les personnes qui disposent de plusieurs numéros de téléphone, par exemple pour gérer différents comptes professionnels et privés. Jusqu’ici, celles qui possédaient plusieurs comptes devaient utiliser une autre application, comme Whatsapp Business, ou recourir à un appareil supplémentaire.

Selon WABetaInfo, la prise en charge de trois comptes Whatsapp est encore en cours de développement. On ignore pour l’heure quand Whatsapp proposera cette fonction à l’ensemble des utilisateurs. On ne sait pas non plus s’il sera bientôt possible d’ajouter et de gérer un troisième compte Whatsapp sur Android. (sha/trad.hun)