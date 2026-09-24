larges éclaircies16°
DE | FR
burger
International
Musique

Macklemore organise sa tournée

PARIS, FRANCE - JULY 19: American rapper Macklemore performs live on stage during the 5th Lollapalooza Paris Festival on July 19, 2025 in Paris, France. (Photo by Kristy Sparow/Getty Images)
Macklemore le 19 juillet 2025 à Paris.Getty Images Europe

Après la polémique, Macklemore organise sa tournée

Après avoir appelé à «libérer la Palestine», le rappeur américain a été évincé des concerts d'Ed Sheeran. En réaction, il a annoncé trois concerts fin octobre en Europe. Les bénéfices seront reversés à des associations pro-palestiniennes.
24.09.2026, 20:0524.09.2026, 20:05

Le rappeur américain Macklemore, écarté des concerts d'Ed Sheeran après des propos en faveur des Palestiniens, a annoncé jeudi organiser sa propre tournée, le «Free Palestine Tour». Trois concerts sont déjà prévus en Europe fin octobre.

Plusieurs artistes lâchent Ed Sheeran suite à l'éviction de Macklemore
Plusieurs artistes lâchent Ed Sheeran suite à l'éviction de Macklemore

Son éviction de la première partie des concerts de la pop star britannique pour avoir appelé à «libérer la Palestine» a provoqué une vive polémique aux Etats-Unis et au-delà.

En réaction, Macklemore a annoncé qu'il donnerait trois concerts fin octobre à Londres, Paris et Dublin. D'autres concerts doivent suivre aux Etats-Unis et les bénéfices seront reversés à des associations pro-palestiniennes, a-t-il précisé.

«Ce qui m'est arrivé dépasse ce qui peut toucher un seul artiste», a déclaré le rappeur de 43 ans sur Instagram. «Nous sommes en 2026. Rester apolitique face à un génocide, ça ne marche plus», a-t-il ajouté, en accusant Israël.

D'autres artistes se retirent

Macklemore avait été mis à l'écart de la tournée la semaine dernière sous la pression de propriétaires de stades américains.

Cette décision avait valu à Ed Sheeran, ancien guitariste de rue devenu l'un des chanteurs les plus écoutés de sa génération, un déluge de critiques sans précédent pour un musicien jusque-là très consensuel.

Voici les premiers mots d'Ed Sheeran après les polémiques
Voici les premiers mots d'Ed Sheeran après les polémiques

Lors d'un concert à Philadelphie samedi, il a reconnu «des erreurs» et déclaré que la situation à Gaza était «injustifiable».

D'autres artistes, dont Finneas, frère de la star Billie Eilish, se sont retirés de la tournée d'Ed Sheeran en solidarité avec Macklemore. (ag/ats)

Si vous êtes branchés musique
Angèle va passer par la Romandie pour sa nouvelle tournée
Angèle va passer par la Romandie pour sa nouvelle tournée
Le nouvel album «sans âme» de Chris Brown se fait défoncer par la critique
Le nouvel album «sans âme» de Chris Brown se fait défoncer par la critique
Trump a donné des «sueurs froides» à ce festival romand
Trump a donné des «sueurs froides» à ce festival romand
de Fred Valet
Harry Styles lance sa tournée unique: voici à quoi s'attendre
Harry Styles lance sa tournée unique: voici à quoi s'attendre
de Jérémie Crausaz
Kylie Minogue raconte enfin ce qu’elle cachait depuis 2021
Kylie Minogue raconte enfin ce qu’elle cachait depuis 2021
de Nadja Zeindler
La «poupée» suisse qui affole la planète signe une collab' avec Ice Spice
La «poupée» suisse qui affole la planète signe une collab' avec Ice Spice
de Joanna Oulevay
Thèmes
Stars et starlettes à l'Oktoberfest 2026
1 / 8
Stars et starlettes à l'Oktoberfest 2026

Lors de la 191e édition de l'Oktoberfest, plusieurs stars et personnalités ont été aperçues. Notamment: Bill Kaulitz.
source: instagram/tbtokiohotel
partager sur Facebookpartager sur X
Un bruit assourdissant interrompt la rencontre entre Xi et Trump
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Harvey Weinstein est de nouveau condamné
L'ancien producteur américain écope de 15 ans de prison pour agression sexuelle contre une ancienne assistante de production. Il devrait passer le reste de ses jours derrière les barreaux.
L'ex-producteur vedette de Hollywood Harvey Weinstein a de nouveau été condamné mercredi à New York à 15 ans de prison pour agression sexuelle contre une ancienne assistante de production, après huit ans de rebondissements judiciaires.
L’article