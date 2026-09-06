John Ternus, chez Apple depuis 25 ans, vient de succéder à Tim Cook à la tête du géant de la tech. Image: keystone

Voici 10 choses à savoir sur le très discret nouveau boss d'Apple

Il prend les commandes de l'entreprise la plus valorisée au monde, mais personne ne le connaît. John Ternus est décrit comme un «perfectionniste discret». Voici 10 choses à savoir sur lui.

Daniel Schurter Suivez-moi

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Depuis la création d’Apple, il y a 50 ans, chaque époque porte la marque de fabrique de celui qui dirige l’entreprise. Steve Jobs était le visionnaire charismatique qui a bouleversé des industries entières avec le Mac, l’iPod et l’iPhone, transformant la technologie en produits lifestyle. Avec Tim Cook, c’est un brillant architecte du management à l’échelle mondiale qui a pris les commandes.

Il a perfectionné les chaînes d’approvisionnement à l’étranger, fait changer le groupe d’échelle et transformé l’héritage de Steve Jobs en l’entreprise la plus valorisée au monde.



Le 1er septembre 2026, un nouveau chapitre historique s'est ouvert: John Ternus, ingénieur de formation, a pris la tête d'Apple. Lee monde de la tech aura les yeux rivés sur lui à l’occasion de sa première keynote, le 9 septembre. Et les actionnaires attendent avec impatience de voir comment le nouveau chef entend positionner l’entreprise.

Alors, qui est ce perfectionniste discret qui s’apprête à marcher dans les pas de légendes? Voici les principaux faits à connaître sur le nouvel homme fort de la Silicon Valley.

En poste depuis mardi

Après quinze ans à la tête d’Apple, Tim Cook a officiellement transmis le relais à John Ternus le 1er septembre. Le changement, préparé de longue date, marque le début d’une nouvelle ère pour le géant technologique californien.

Même si John Ternus prend désormais les rênes opérationnelles, Tim Cook reste une figure centrale de l’univers Apple. Il se concentre désormais sur les tâches stratégiques et représentatives et endosse le rôle d'«executive chairman», soit grosso modo celui de président exécutif du conseil d’administration.



L’une des priorités de Tim Cook devrait notamment être de garder Donald Trump de bonne humeur.

John Ternus aux côtés de Tim Cook, son prédécesseur. Image: keystone

«Innovation first»

Alors que Tim Cook était considéré comme un génie de la logistique et du management, avec John Ternus, c'est un ingénieur de formation qui arrive à la tête d’Apple. Observateurs et investisseurs s’attendent à ce que l’accent soit davantage mis sur l’innovation technologique sous sa direction.

On affirme souvent que John Ternus est le premier ingénieur à prendre la tête d’Apple. C’est faux: Tim Cook est lui aussi ingénieur de formation, spécialisé en génie industriel, tandis que d’anciens patrons, comme Gil Amelio ou Michael Spindler, étaient également ingénieurs à l’origine. John Ternus est en revanche le premier patron d’Apple à accéder directement à la tête du groupe après avoir occupé le poste de responsable supérieur du développement hardware.

Lorsqu’il a atteint ce grade en 2021, il était le plus jeune membre de la direction générale. Il est ainsi rapidement apparu comme le candidat logique pour succéder à Tim Cook. Même après son accession au poste de PDG, John Ternus, 51 ans, reste le plus jeune membre de l’«Executive Team» d’Apple. Le suivant est le directeur financier Kevan Parekh, né en 1972.

Fun fact: mardi matin, le changement de direction n'a pas encore été répercuté sur le site d’Apple. John Ternus y est toujours présenté comme «Senior Vice President Hardware Engineering».

Un peu moins fun: John Ternus compris, Apple a compté jusqu’ici huit PDG au total, et aucun n’a été une femme.

Un intérêt pour l'accessibilité

John Ternus a déjà démontré pendant ses études que la technologie peut aider les personnes dans toutes sortes de situations. Pour son travail de diplôme, en 1997, il a conçu un «bras nourricier» mécanique destiné aux personnes paralysées des épaules jusqu’aux pieds, souffrant de tétraplégie. Ce bras robotisé peut être commandé uniquement avec des mouvements de la tête.



Son premier produit Apple

L’arrivée de John Ternus chez Apple, il y a un quart de siècle, était étonnamment terre à terre. Membre de l’équipe chargée de la conception des produits, il a commencé par travailler sur des écrans externes pour Mac, plus précisément sur l’«Apple Cinema Display».

Débuts avec la réalité virtuelle

Avant de rejoindre Apple en 2001, John Ternus travaillait pour une entreprise appelée «Virtual Research Systems». Il y concevait les premiers ancêtres des casques de réalité virtuelle actuels. Une expérience qui lui sera utile des décennies plus tard dans le développement de l’Apple Vision Pro.

Champion de natation

Pendant ses études d’ingénieur en mécanique à l’Université de Pennsylvanie, John Ternus était un nageur de compétition très ambitieux. Il faisait partie de l’équipe masculine de la prestigieuse université et a remporté des courses dans des disciplines comme le 50 mètres nage libre et le 200 mètres quatre nages.

Père de la puce M

A la tête de la division hardware, John Ternus a laissé son empreinte sur presque tous les produits Apple importants de ces dernières années. Son plus grand succès reste la transition en toute fluidité de l’ensemble de la gamme Mac vers les processeurs Apple Silicon maison, les fameuses puces M, à partir de 2020.

Fou du volant

John Ternus est réputé pour son caractère extrêmement calme et accessible. Mais lorsqu’il n’est pas au travail, il aime visiblement faire monter l’adrénaline. Le Californien est un grand amateur de sport automobile et conduit régulièrement sa propre Porsche sur des circuits légendaires comme Laguna Seca.

Par le passé, pour renforcer la cohésion au sein de ses équipes d’ingénieurs, John Ternus n’a pas organisé des retraites de yoga ou des ateliers de cuisine collective. Il a plutôt emmené ses collègues dans l’Etat de Washington pour foncer à bord de voitures de rallye sur des pistes tout-terrain.

Perfectionniste et discret

Contrairement à certaines personnalités flamboyantes d’Apple, comme l’ancien directeur du design Jony Ive, John Ternus reste rarement sous les projecteurs. En interne, il jouit pourtant d’un immense respect en tant que perfectionniste obsédé par les détails, mais toujours collégial, qui se concentre avant tout sur ce qui est techniquement réalisable.

Son prédécesseur a une très haute opinion de lui. Lors de l’annonce du changement de direction, Tim Cook l’a décrit dans des termes particulièrement élogieux: John Ternus aurait «l’esprit d’un ingénieur, l’âme d’un innovateur et le cœur nécessaire pour diriger avec intégrité et honneur».

Le grand baptême du feu

Le 9 septembre 2026, seulement huit jours après son entrée en fonction, John Ternus sera scruté par le monde entier lors de sa première keynote en tant que patron d’Apple. L'évènement, organisé au Steve Jobs Theater sous le slogan «Surprise and Shine», est particulièrement attendu.

Outre la gamme iPhone 18, Apple devrait également présenter son tout premier smartphone pliable.

On en parle ici 👇 On en sait plus sur le futur iPhone pliable et sa date de sortie

La fabrication des «foldables» est mécaniquement complexe et relativement coûteuse. Le modèle économique d’Apple repose toutefois sur des volumes gigantesques associés aux marges bénéficiaires les plus élevées du secteur. Un iPhone capable de se déplier jusqu’à atteindre la taille d’une tablette menace en outre directement les ventes d’iPad.

Apple semble donc prêt à brouiller les frontières entre ses catégories de produits, jusqu’ici soigneusement séparées (iOS contre iPadOS), et à accepter de cannibaliser ses propres appareils.

Deux dirigeants d'Apple qui ont marqué son histoire: Tim Cook (à gauche) aux côtés de Steve Jobs (à droite) en 2010, alors que ce dernier est déjà gravement malade. image: keystone

PS: Apple restera-t-il aussi performant?

Impossible de le prédire.

Le journaliste tech britannique William Gallagher commente ainsi les exigences liées au poste de patron d’Apple:

«John Ternus est celui qui sait le mieux ce qu’il va faire, et Tim Cook arrive en deuxième position, mais en réalité, même eux ne peuvent pas en être totalement certains. Aucun poste ne ressemble à ce qu’on imagine avant de l’avoir réellement occupé.



Aucun plan ne résiste au contact avec l’ennemi: les clients, les actionnaires ou, plus récemment, les politiques. Le poste de PDG d’Apple combine aujourd’hui leadership technologique, habileté politique, expertise logistique et bien plus encore.»



Le fait que John Ternus soit ingénieur ne signifie pas forcément qu’il parviendra à mener Apple vers un nouvel appareil connaissant un succès aussi phénoménal que l’iPhone.

«Ce que nous ne saurons peut-être jamais, c’est tout ce que Ternus doit désormais faire pour positionner Apple sur le long terme. Cook a été critiqué parce qu’il n’était pas Steve Jobs, puis parce qu’Apple avait pris du retard dans le domaine de l’IA. Pourtant, il a toujours refusé de réagir aux gros titres et a préféré miser sur des plans à long terme, une approche qui caractérise Apple et contribue au succès de l’entreprise.» source: appleinsider.com

On s’attend à ce que John Ternus puisse, ou doive, choisir au cours des prochaines années les successeurs de plusieurs membres importants de la direction générale. Les dirigeants historiques du groupe sont depuis longtemps devenus multimillionnaires, voire milliardaires.

Une chose est certaine: Apple ne pourra continuer à connaître le succès commercial que si ses nombreux cerveaux brillants travaillent ensemble, plutôt que de s’épuiser dans des luttes intestines.

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder