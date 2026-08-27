Notre test: ce que vaut vraiment le Fairphone 6+

Fairphone 6+: ce smartphone modulaire européen bénéficiera de mises à jour logicielles jusqu'en 2033. Image: fairphone

Que vaut le Fairphone 6+? Voici notre test

Réparable et durable, le Fairphone 6+ promet aussi de meilleures performances. Mais que vaut-il vraiment au quotidien?

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Dans un univers technologique dominé par le tout-jetable, un petit fabricant néerlandais nage obstinément à contre-courant depuis plus de dix ans: Fairphone. Avec le Fairphone 6+, le pionnier du smartphone durable lance son nouveau modèle phare.

Vendu 549 francs, l'appareil promet non seulement d'être particulièrement facile à réparer, mais aussi un net gain de performances par rapport à son prédécesseur. Nous avons testé ce smartphone modulaire sous toutes les coutures.

La modularité, l'atout maître du Fairphone 6+

La conception modulaire reste le principal argument qui distingue le Fairphone 6+ de ses concurrents. Alors que les géants du secteur collent solidement batteries, écrans et coques arrière, un simple petit tournevis en étoile de type Torx 5 suffit pour réparer le Fairphone 6+.

Le Fairphone 6+ existe en trois couleurs: bleu, vert et noir. Image: fairphone

Au total, douze composants internes, dont l'écran, la batterie, le port USB-C et les appareils photo peuvent être remplacés en quelques gestes, sans connaissances techniques particulières.

On peut peut facilement remplacer soi-même douze composants internes du Fairphone 6+. image: Fairphone

Les pièces détachées sont proposées à des prix raisonnables: sur le site du fabricant, un nouvel écran coûte un peu moins de 90 euros, une batterie de remplacement 40 euros et le module de l'appareil photo principal 70 euros.

Plus de 50% de matériaux recyclés

Le Fairphone 6+ place également la barre très haut en matière de durabilité: selon le fabricant, plus de 50% du poids total du téléphone est constitué de matériaux issus de filières équitables ou recyclés, comme le cobalt et l'or. Fairphone va encore plus loin pour les plastiques: plus de 93% proviennent du recyclage de déchets plastiques ménagers.

Autre point fort, selon le fabricant: le smartphone est entièrement neutre en matière de déchets électroniques. Alors que d'autres téléphones finissent souvent à la poubelle en cas de panne parce que leurs composants sont solidement collés, les modules interchangeables du Fairphone 6+ facilitent les réparations. Avec des mises à jour garanties jusqu'en 2033, l'appareil est véritablement conçu pour durer, ce qui permet de réduire fortement la production de déchets électroniques dès le départ.

Fairphone s'efforce d'améliorer les conditions de travail tout au long de sa chaîne d'approvisionnement, notamment grâce à des salaires équitables et à de meilleures conditions de sécurité dans les mines. L'entreprise néerlandaise joue la transparence sur ses fournisseurs et évoque aussi ouvertement les difficultés du secteur, plutôt que de prétendre que les conditions sont parfaites.

Un gain de performances difficile à percevoir

La principale nouveauté du modèle Plus par rapport au Fairphone 6, toujours commercialisé, concerne ses composants. Le fabricant l'a doté pour la première fois de 12 gigaoctets (Go) de mémoire vive (RAM) de dernière génération, particulièrement rapide et peu gourmande en énergie. Il embarque également un processeur plus récent, le Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. Sur le papier, le gain de puissance devrait être sensible, avec des performances en multitâche jusqu'à 20% supérieures.

Mais les tests en laboratoire et en conditions réelles donnent une image plus nuancée. Au quotidien, le Fairphone 6+ est parfaitement fluide, y compris avec les applications courantes, mais il est difficile de percevoir une réelle différence de vitesse par rapport au Fairphone 6. Le gain devient surtout visible dans les tests de performance: l'appareil atteint jusqu'à 1302 points avec un seul cœur sur Geekbench 6 et environ 3616 points en multicœur. En revanche, la puce graphique Adreno atteint plus vite ses limites que celles de la concurrence avec les jeux 3D exigeants et gourmands en ressources graphiques.

Un bon écran et une batterie fiable

L'écran de 6,31 pouces offre un excellent contraste, des couleurs vives et des noirs profonds. Sa conception OLED intégrant une couche de plastique le rend particulièrement résistant. Il adapte, par ailleurs, automatiquement son taux de rafraîchissement: l'affichage reste parfaitement fluide lorsque l'on fait défiler rapidement l'écran, tandis qu'il passe en mode économie d'énergie pendant la lecture. Avec une luminosité pouvant atteindre 1400 nits, les reflets sont très limités à l'extérieur.

Le Fairphone 6+ offre un écran agréable à l'usage, malgré son aspect assez massif. Image: fairphone

Les bordures de l'écran, assez larges et asymétriques, paraissent en revanche quelque peu datées et donnent au téléphone un aspect un peu massif. Avec près de 10 millimètres d'épaisseur et un poids de 191 à 193 grammes, le Fairphone 6+ n'est pas non plus particulièrement agréable à prendre en main.

La batterie, que l'utilisateur peut remplacer lui-même, ne place pas non plus le Fairphone 6+ parmi les meilleurs du marché. Malgré une capacité identique à celle du modèle de base, soit 4415 mAh, le Fairphone 6+ n'a tenu qu'un peu plus de douze heures lors du test d'autonomie PCMark, soit une heure et demie de moins que le Fairphone 6. De quoi tenir une journée de travail normale, mais la batterie n'apporte ici aucune amélioration notable. La recharge s'effectue à une puissance correcte de 30 watts.

De bonnes photos malgré un zoom à la peine

Le Fairphone 6+ est équipé d'un capteur principal de 50 mégapixels (Sony Lytia 700C) avec stabilisation optique de l'image (OIS), ainsi que d'un ultra grand-angle de 13 mégapixels. De jour, l'appareil photo principal produit des clichés réussis, aux couleurs naturelles et aux détails bien nets. Un léger bruit apparaît toutefois dans les zones plus sombres. Les photos macro sont particulièrement réussies, avec un joli flou en arrière-plan.

Le zoom et le traitement des images sont, en revanche, moins convaincants. Avec le zoom numérique 10x, les photos sont souvent floues et difficilement exploitables au quotidien. Le logiciel manque aussi de constance: il arrive que l'arrière-plan soit artificiellement flouté et deux selfies pris à quelques secondes d'intervalle avec la caméra frontale de 32 mégapixels peuvent présenter des différences de couleurs assez nettes. Fairphone pourrait toutefois corriger ces défauts avec une mise à jour logicielle.

Des mises à jour garanties jusqu'en 2033

L'un des gros points forts concerne le logiciel: le Fairphone 6+ est livré avec Android 16 dans sa version d'origine, sans modifications, et bénéficie de mises à jour garanties jusqu'en 2033. Une durée imbattable dans cette gamme de prix, qui devrait permettre de conserver le téléphone très longtemps. Il est également possible de l'acheter avec e/OS, un système d'exploitation «déGooglisé», sans applications ni services Google.

Autre petite particularité: le bouton jaune Moments situé sur le côté. Ce bouton coulissant permet d'activer le mode Fairphone Moments, qui limite l'utilisation du smartphone aux applications essentielles, comme la navigation ou l'appareil photo, afin de réduire les distractions au quotidien. Il peut aussi être configuré pour d'autres fonctions, par exemple pour allumer et éteindre la lampe de poche.

Verdict: le Fairphone 6+ vaut-il vraiment son prix?

Le Fairphone 6+ est sans aucun doute un smartphone bien abouti, qui pousse très loin la démarche durable. Avec une garantie constructeur exceptionnelle de cinq ans, une grande facilité de réparation et des mises à jour garanties jusqu'en 2033, il place la barre très haut, avec une combinaison d'atouts que peu d'autres fabricants peuvent offrir.

Photo de famille: les Fairphone ont beaucoup évolué au fil des ans. Image: fairphone

Mais difficile de justifier les quelque 100 francs supplémentaires par rapport au Fairphone 6, désormais vendu autour de 440 francs. Au quotidien, le gain de performances apporté par le nouveau processeur Snapdragon 7s Gen 4 est à peine perceptible. Et avec une autonomie moindre et un appareil photo encore perfectible, le modèle Plus peine à faire la différence.

Si vous possédez déjà un Fairphone 6, passer au modèle Plus ne se justifie pas vraiment. Pour un premier achat, si vous comptez garder votre téléphone le plus longtemps possible, mieux vaut choisir le 6+, avec ses 12 Go de RAM et ses mises à jour garanties sur le long terme. En revanche, si vous recherchez avant tout un bon rapport qualité-prix, vous ferez probablement une meilleure affaire avec le Fairphone 6, moins cher.(trad.: mrs)