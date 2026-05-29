29 mèmes qui résument notre ras-le-bol numérique
Entre les mises à jour impossibles à esquiver, les objets connectés absurdes et l’IA qui s’invite partout, Internet fatigue de plus en plus de monde. On a compilé les meilleurs mèmes du moment sur notre relation toxique avec la technologie moderne.
Toutes les entreprises sur Internet. Tout le temps.
Ce qui énerve le plus avec Netflix
Ce qui énerve vraiment avec Netflix
Pourquoi le streaming est cassé
Quand tu installes une nouvelle appli et qu’elle te demande immédiatement si elle a le droit de te terroriser avec des notifications
A l’époque où la cybersécurité était encore simple
Pourquoi Internet est devenu un fléau
Quand Excel est ton boss final
Quand même le couteau de cuisine a besoin d’une mise à jour logicielle
Quand les entreprises tech fabriquent des montres 😭
Quand Google, Microsoft et les autres nous imposent de nouveaux outils d’IA sans nous demander notre avis
Ou, dit autrement:
A propos de cette soi-disant intelligence artificielle
(Non, nous n’avons certainement pas besoin d’une soi-disant intelligence artificielle qui nous explique ce que l’artiste avait prétendument en tête.)
Si vous utilisez encore Chrome
Pourquoi nous avons (peut-être) un problème
Le machine learning expliqué dans un cartoon
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