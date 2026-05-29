29 mèmes qui résument notre ras-le-bol numérique

Entre les mises à jour impossibles à esquiver, les objets connectés absurdes et l’IA qui s’invite partout, Internet fatigue de plus en plus de monde. On a compilé les meilleurs mèmes du moment sur notre relation toxique avec la technologie moderne.

Oliver Wietlisbach Suivez-moi

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Ou, dit autrement:

A propos de cette soi-disant intelligence artificielle

(Non, nous n’avons certainement pas besoin d’une soi-disant intelligence artificielle qui nous explique ce que l’artiste avait prétendument en tête.)

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