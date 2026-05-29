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29 mèmes qui résument notre ras-le-bol numérique

29 mèmes qui résument notre ras-le-bol numérique

Entre les mises à jour impossibles à esquiver, les objets connectés absurdes et l’IA qui s’invite partout, Internet fatigue de plus en plus de monde. On a compilé les meilleurs mèmes du moment sur notre relation toxique avec la technologie moderne.
29.05.2026, 05:3129.05.2026, 05:31
Oliver Wietlisbach
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Toutes les entreprises sur Internet. Tout le temps.

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Vers les règles des commentaires..
Les hommes veulent se faire agrandir un truc et ce n'est pas le pénis
Dans la catégorie «on n'arrête pas le progrès», certains hommes cherchent désormais à augmenter la taille de leurs testicules. Oui, vraiment. Derrière l'absurdité du «ball maxxing», cette nouvelle obsession raconte surtout quelque chose de plus vaste. Décryptage.
Pendant des années, on a expliqué aux femmes qu'elles avaient besoin de lèvres plus pulpeuses, de hanches plus rondes, de tailles plus fines et probablement bientôt d'omoplates plus instagrammables.
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