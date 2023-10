Une «coalition» de plusieurs géants du web pour lutter contre les faux avis

Les grandes plateformes désirent combattre les faux avis en ligne qui vampirisent les sites tels que Amazon ou encore Tripadvisor.

Plus de «International»

Amazon, Booking.com, Expedia, ou encore Tripadvisor: plusieurs grandes plateformes ont annoncé mardi, dans un communiqué, lancer une «coalition mondiale pour des avis dignes de confiance». Celles-ci veulent s'engager dans la lutte contre les faux avis en ligne.

«Les membres de la coalition définiront les meilleures pratiques en matière d'hébergement des avis en ligne et mettront en commun des méthodes de détection de faux avis», promettent les signataires du texte, dans la but de «protéger les consommateurs et les partenaires». Si les entreprises signataires s'engagent à «respecter les normes les plus strictes en matière d'intégrité», aucune mesure concrète n'est avancée dans le communiqué, qui met seulement en avant des axes d'actions:

une harmonisation du secteur

le partage de bonnes pratiques

des informations sur le sujet

Un phénomène qui préoccupe les pays

Cette «coalition» prend forme alors que les géants du web sont depuis plusieurs années dans le viseur de plusieurs pays, qui leur reprochent de ne pas assez se préoccuper du phénomène des faux avis sur internet. Dans l'Union européenne (UE), une directive dite «Omnibus» censée protéger les consommateurs des faux avis a été adoptée en 2019. En France, la directive a été transposée par une ordonnance de décembre 2021.

Parmi les mesures prévues, la réglementation oblige déjà les places de marché dans le commerce en ligne à vérifier que les avis publiés sous les produits proposés à la vente ont bien été émis par des personnes ayant acheté le produit en question. Concernant la «coalition» des plateformes en ligne, des annonces pourraient être émises les 5 et 6 décembre prochains à Bruxelles, date à laquelle ses membres se réuniront lors de la deuxième conférence sur les faux avis, organisée par Amazon, précise le communiqué. (awp/ats/svp)