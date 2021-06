Oups! Booking.com a «oublié» de verser 160 millions de francs au fisc

Le Canada veut combattre une «récession au féminin» due au Covid

16 000 Canadiennes ont perdu leur emploi à cause de la pandémie. Forcé de reconnaitre une véritable récession, le gouvernement de Justin Trudeau a décidé d'en faire une priorité.

9 millions de Canadiens ont touché une aide d'urgence de 500 dollars (370 francs) par semaine, pendant les sept premiers mois de la pandémie. Malgré cela, plus de 16 000 femmes ont disparu des chiffres de la population active, pour cause de perte d'emploi et de précarité, selon les chiffres officiels. Le gouvernement de Justin Trudeau a décidé d'agir en activant un plan de relance «féministe».

Au Canada, 60% des emplois à bas salaire sont occupés par des femmes, dans la restauration, le …