La Première Dame et «Figure 3». Keystone

Melania Trump s'affiche aux côtés d'un robot

Lors d'un événement à la Maison-Blanche, ce mercredi, Melania Trump s'est affichée à côté de «Figure 3», un robot humanoïde fabriqué aux Etats-Unis.

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La Première dame des Etats-Unis, Melania Trump, était accompagnée mercredi d'un invité surprise pour un événement à la Maison-Blanche: un robot humanoïde capable de marcher et de parler.

En lieu et place de son époux, l'androïde «Figure 3» était présent au côté de Melania Trump sur le tapis rouge à Washington.

La priorité de la Première dame pendant le second mandat de Donald Trump se porte sur l'intelligence artificielle et le numérique, et elle accueillait un sommet sur l'éducation des enfants aux technologies auquel participait notamment Brigitte Macron, épouse du président français.

Le robot a remercié Melania Trump pour l'invitation. Keystone

«Merci à la Première dame Melania Trump de m'avoir invité à la Maison-Blanche», a déclaré le robot gris et noir en agitant ses mains.

«Il n'est pas exagéré d'affirmer que vous êtes mon premier invité humanoïde fabriqué aux Etats-Unis à venir à la Maison-Blanche», a déclaré la Première dame de 55 ans, qui lisait des remarques préparées.

«Développer une pensée critique profonde»

L'ancienne mannequin a ensuite évoqué comment des humanoïdes aidés de l'IA seraient bientôt utilisés pour instruire les enfants. «Imaginez un éducateur humanoïde nommé Platon. L'accès à l'étude des classiques est désormais instantané», a-t-elle affirmé.

«De manière prévisible, nos enfants développeront une pensée critique profonde, et des capacités de raisonnement indépendant» Melania Trump

Après avoir été une figure furtive lors du premier mandat du milliardaire républicain, la Première dame a pris un rôle davantage sur le devant de la scène depuis le retour de son époux à la Maison-Blanche l'an dernier.

Melania Trump a notamment organisé plusieurs événements centrés sur l'IA et sur la protection des enfants sur internet.

Mais elle a également entrepris plusieurs projets lucratifs, comme le documentaire «Melania» – pour lequel Amazon a payé plusieurs dizaines de millions de dollars – et un audiolivre de son autobiographie dont la narration est effectuée par une IA. (ats)