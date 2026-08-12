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Pixel 11: Google s’attaque à l’AirTag d’Apple

Google s’attaque à l’AirTag d’Apple avec ce nouvel appareil

Un traceur, une montre connectée capable de détecter les urgences respiratoires et toujours plus d&#039;intelligence artificielle dans ses smartphones: Google dévoile mercredi à New York les dernières ...
Avec les Pixel 11, Google mise sur son assistant Gemini pour automatiser toujours davantage de tâches du quotidien, des réponses aux messages jusqu’à la réservation d’un restaurant.image: google
Google muscle encore son écosystème Pixel. Le géant américain dévoile une nouvelle génération de smartphones dopés à l’intelligence artificielle, une montre capable de détecter certaines urgences respiratoires et surtout son premier traceur destiné à concurrencer l’AirTag d’Apple.
12.08.2026, 16:5312.08.2026, 16:53

Un traceur, une montre connectée capable de détecter les urgences respiratoires et toujours plus d'intelligence artificielle dans ses smartphones: Google dévoile mercredi à New York les dernières créations de sa gamme d'appareils électroniques Pixel.

La principale nouveauté présentée lors d'une conférence avec des journalistes en amont de l'événement est le Pixel Tag, concurrent de l'AirTag, le dispositif de localisation commercialisé par Apple depuis 2021.

Le Pixel Tag.
Le Pixel Tag.image: google

Les utilisateurs pourront localiser et faire sonner ce traceur, vendu 34,99 euros (29,99 dollars), grâce à l'application Find Hub sur leur téléphone, leur montre connectée Pixel Watch ou leurs écouteurs Pixel Buds. «Cette technologie pourra-t-elle me dire si mes clés sont derrière le canapé?», s'est enquis un journaliste. «Oui, elle a ce niveau de précision», assure Spencer Boone, chef de produit chez Google.

La montre connectée Pixel Watch 5 s'enrichit de nouvelles fonctionnalités, de l'affichage du nombre d'arrêts restant pendant un trajet en transport en commun à la mise en pause automatique du livre audio ou du podcast écouté au moment de l'endormissement.

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Les modèles précédents étaient capables d'identifier une absence de battements cardiaques et de contacter les secours, elle pourra faire de même en cas d'urgence respiratoire, en détectant une baisse durable de la saturation en oxygène.

Les téléphones mobiles de la gamme Pixel 11 ont eux été conçus, grâce aux avancées de l'assistant IA Google Gemini, «pour en faire plus pour vous tout en vous demandant moins», a affirmé le responsable produit Justin Savich.

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Ils peuvent ainsi préparer automatiquement une réponse à un interlocuteur demandant par message l'horaire d'arrivée de votre avion ou proposer de réserver à votre place un restaurant évoqué lors d'une conversation.

L'outil de saisie vocale Rambler transforme une parole brouillonne, entrecoupée d'hésitations, en un texte concis et lisible.

Ces appareils sont disponibles en précommande dès ce mercredi et en magasin le 20 août. Les smartphones Pixel 11 démarrent à 999 euros (899 dollars) et à 1999 euros (1899 dollars) pour la version pliante la moins onéreuse. Le prix de la Pixel Watch 5 est compris entre 419 et 549 euros (399,99 et 529,99 dollars).

WhatsApp pourra être utilisé sans smartphone

Pris de court par l'arrivée de ChatGPT fin 2022, moqué pour des ratages sur ses premières interfaces d'IA générative, Google a opéré un redressement radical à partir du printemps 2024, au point de devenir un incontournable de l'IA grand public, selon les observateurs. (mbr/ats)

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