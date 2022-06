Sheryl Sandberg, numéro deux de Facebook, annonce sa démission

Sheryl Sandberg quitte Facebook après 14 années au sein de l'entreprise. Image: sda

La directrice des opérations, égérie de la Silicon Valley et véritable bras droit de Mark Zuckerberg, va néanmoins rester au conseil d'administration du géant bleu.

Sheryl Sandberg, numéro deux de Meta (Facebook) qui a fait d'un réseau social populaire une machine publicitaire, a annoncé mercredi sa démission.

Elle a assuré que ces 14 années «au côté de Mark» Zuckerberg, le patron et fondateur de la société, ont été «l'honneur et le privilège d'une vie». Le groupe californien est néanmoins largement critiqué par les politiques et la société civile pour ses pratiques, de la récolte des données personnelles à la modération des contenus.

«C'est la fin d'une ère» Mark Zuckerberg

Le grand patron de la Silicon Valley a rappelé qu'en 2008, quand il a embauché Sheryl Sandberg, il n'avait que 23 ans et ne savait «rien sur la gouvernance des entreprises».

Elle en avait 38 et une carrière au sein d'organisations prestigieuses, de la Banque mondiale au groupe de consultants McKinsey. Elle était aussi passée par le trésor américain comme directrice du personnel et Google comme vice-présidente chargée des ventes à l'international et des opérations.

Elle a conçu l'architecture

«Sheryl a conçu l'architecture de nos activités publicitaires, recruté des personnes formidables, façonné notre culture d'entreprise et m'a appris comment diriger une société. Elle a créé des opportunités pour des millions de personnes dans le monde et c'est en grande partie grâce à elle que Meta est devenu le groupe qu'il est aujourd'hui». Mark Zuckerberg

Après s'être imposé comme le principal réseau social mondial dans les années 2000, Facebook s'est étendu et a acquis d'autres services, comme Instagram, WhatsApp et Oculus, pour rester incontournable. Fort de ses quelques 3.6 milliards d'utilisateurs mensuels, Meta vaut aujourd'hui plus de 500 milliards de dollars.

Un porte-parole a déclaré que Javier Olivan serait le nouveau directeur des opérations, mais Mark Zuckerberg a précisé qu'il ne compte pas remplacer le poste de Sheryl Sandberg tel quel. «Je pense que Meta a atteint le stade où il est logique pour notre produit et nos différentes activités d'être plus intégrés entre eux», a-t-il indiqué. (ats/jch)