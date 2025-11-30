La jungle des smartphones est un vaste territoire et nous sommes là pour vous aider. watson

Besoin de changer de téléphone? Voici notre guide ultime

Faut-il acheter l'iPhone 17 d'Apple, un nouveau smartphone pliable de chez Samsung ou encore un appareil moins populaire mais tout aussi fiable d'une autre marque? Suivez-le guide!

Oliver Wietlisbach Suivez-moi

Le «meilleur smartphone ultime» n'existe pas, en soi. Il n’y a que celui qui s’accorde le plus étroitement à votre usage. Selon les profils, la différence se joue tantôt sur la taille ou le prix, tantôt sur des critères plus techniques: processeur, autonomie ou qualité de l’appareil photo.

Pour d’autres, ce sont plutôt les conditions de fabrication éthiques, ou plus simplement l’attachement à une marque et à un système d’exploitation, qui priment. Tous ces points, nous en avons pris compte pour vous offrir le diagramme le plus complet possible avec les meilleurs téléphones du marché, tous modèles confondus.



Suivez les flèches pour trouver votre smartphone!

Traduit par Sainath Bovay