ciel couvert
DE | FR
burger
Divertissement
Technologie

Besoin de changer de téléphone? Suivez notre diagramme!

Besoin de changer de téléphone? Suivez notre diagramme!
La jungle des smartphones est un vaste territoire et nous sommes là pour vous aider. watson

Besoin de changer de téléphone? Voici notre guide ultime

Faut-il acheter l'iPhone 17 d'Apple, un nouveau smartphone pliable de chez Samsung ou encore un appareil moins populaire mais tout aussi fiable d'une autre marque? Suivez-le guide!
30.11.2025, 15:5930.11.2025, 15:59
Oliver Wietlisbach
Oliver Wietlisbach

Le «meilleur smartphone ultime» n'existe pas, en soi. Il n’y a que celui qui s’accorde le plus étroitement à votre usage. Selon les profils, la différence se joue tantôt sur la taille ou le prix, tantôt sur des critères plus techniques: processeur, autonomie ou qualité de l’appareil photo.

D'ailleurs, notre test du Fairphone 6:

Ce smartphone fait de l'ombre à Apple

Pour d’autres, ce sont plutôt les conditions de fabrication éthiques, ou plus simplement l’attachement à une marque et à un système d’exploitation, qui priment. Tous ces points, nous en avons pris compte pour vous offrir le diagramme le plus complet possible avec les meilleurs téléphones du marché, tous modèles confondus.

Suivez les flèches pour trouver votre smartphone!

Traduit par Sainath Bovay

On vous remet une dose de technologie?
Ce smartphone avec une énorme autonomie a un gros défaut
2
Ce smartphone avec une énorme autonomie a un gros défaut
de Steve Haak
La nouvelle pochette pour iPhone à 230 dollars scandalise
1
La nouvelle pochette pour iPhone à 230 dollars scandalise
Il fait le ménage chez vous, mais il y a un hic
2
Il fait le ménage chez vous, mais il y a un hic
de Sainath Bovay
Si vous êtes sur Android, il faut faire cette mise à jour rapidement
Si vous êtes sur Android, il faut faire cette mise à jour rapidement
Thèmes
Les policiers romands porteront le même uniforme
1 / 15
Les policiers romands porteront le même uniforme

La police vaudoise
source: clcpc
partager sur Facebookpartager sur X
On a testé les chips à l’Aromat
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Etre rebelle à mon âge est ridicule»: Stephan Eicher se confie
Le plus français des chanteurs alémaniques sort Poussière d’Or, un opus qui se veut calme et réconfortant.
A 65 ans, le musicien bernois se dit apaisé et heureux de vivre à notre époque. Dans un entretien, il évoque l'idée de vieillir, et le fait que sa propriété se résume à un garage à Montreux.
L’article