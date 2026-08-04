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OnlyFans: Sonya Marmeladova est la nouvelle victime de Poutine

Poutine prive cette Russe d&#039;OnlyFans, mais lui rend ses sextoys
Sonya n'a plus le droit d'exercer son métier en Russie (image d'archives). Image: capture d'écran/the sun

Poutine prive cette Russe d'OnlyFans, mais lui rend ses sextoys

Sonya Marmeladova, 21 ans, star russe d'OnlyFans, a été condamnée à Moscou pour avoir diffusé des vidéos explicites en ligne. Elle écope d'environ 51 300 francs d'amende, et n'a plus le droit d'utiliser internet pendant trois ans. Un exemple parmi d'autres de la guerre contre la «décadence» que mène le Kremlin.
04.08.2026, 05:3104.08.2026, 05:31

Tout le monde le sait, désormais: la guerre de Poutine est une guerre hybride. C'est-à-dire aussi culturelle. Ainsi, sans grandes surprises, dans l'élan (amorcé bien avant l'invasion de l'Ukraine) du «retour» aux valeurs «traditionnelles» de la Russie, le porno et tout type de contenus explicites se retrouvent dans le viseur du Kremlin.

Et les premières ciblées, dans cette lutte contre ce que les autorités considèrent comme de la «décadence» importée de l'«Occident», sont les créatrices de contenus pour adultes.

Souvent, elles sont modèles OnlyFans, indépendantes. Elles risquent désormais de grosses amendes — si ce n'est la prison — si elles continuent d'exercer leur métier.

La Russie va s'en prendre à ceux qui décident de vivre «sans enfant»

Le cas le plus récent, et peut-être l'un des plus publics, est celui de Sofya Vershinina, connue en ligne sous le pseudonyme de Sonya Marmeladova. Cette dernière s'est récemment retrouvée au cœur d'un procès très médiatisé, que ce soit en Russie ou au-delà des frontières.

Elle évite la colonie pénitentiaire de justesse

La jeune modèle de 21 ans a évité la prison ferme, mais doit payer l'équivalent d'environ 51 300 francs suisses d'amende.

Comme le rapportaient notamment le média américain The Sun le 31 juillet, ainsi que le média russe en exil Novaya Gazeta, elle a en effet été reconnue coupable par un tribunal de Moscou d'avoir «produit et diffusé des vidéos pornographiques en ligne».

Poutine prive cette Russe de porno, mais lui rend ses sextoys
Sonya doit désormais mettre sa présence sur les réseaux sociaux en veilleuse.Image: capture d'écran/the sun

Malgré cette douloureuse, le modèle s'en sort en réalité pas trop mal, compte tenu du fait que le parquet réclamait trois ans et demi de colonie pénitentiaire.

Iphone saisi mais sextoys rendus

Arrivée au tribunal dans sa Mercedes blanche, Sofya Vershinina a plaidé coupable et exprimé des regrets. En plus de l'amende, elle écope aussi d'une peine de trois ans de prison avec sursis, activable en cas de non-respect des conditions fixées par la justice.

Une mannequin russe de 21 ans, connue pour ses contenus OnlyFans, a été condamnée à une amende et interdite d’accès à Internet après la saisie de son téléphone dans le cadre de la répression antiporno ...
Sonya au tribunal.Image: East2West/the sun/capture d'écran

Et puis, elle est interdite d'internet — plus précisément «d'apparaître en ligne, d'utiliser internet ou de gérer son activité numérique» — et ce pendant trois ans également. Ce qui la prive d'une grande partie de ses revenus.

Selon les procureurs russes, elle aurait gagné l'équivalent d'environ 342 000 francs suisses en vendant des vidéos explicites via la messagerie Telegram, depuis son penthouse situé dans un gratte-ciel prisé de Moscou.

Poutine prive cette Russe de porno, mais lui rend ses sextoys
Privée de son business en ligne, la créatrice de contenu va sûrement devoir se tourner vers d'autres sources de revenus.Image: capture d'écran/the sune

Son iPhone 16 Pro Max, confisqué par les forces de l'ordre, ne lui sera pas rendu. Ses sextoys et accessoires, utilisés comme pièces à conviction, lui ont en revanche été restitués.

Pas la première, pas la dernière?

On l'a dit: ce cas s'inscrit dans une répression plus vaste, lancée par le Kremlin contre l'industrie du porno.

Voici à quel point la Russie de Poutine s'en prend aux LGBT

L'influenceuse Diana Shurygina, 27 ans, a eu moins de chance que Sonya: elle serait actuellement toujours en détention provisoire, dans l'attente de son procès. Elle est accusée d'avoir vendu du contenu explicite sur OnlyFans.

Diana Shurygina est en attente de son procès, accusée d&#039;avoir partagé du «contenu intime» sur OnlyFans.
La créatrice de contenu Diana Shuryguina est actuellement en détention. Image: capture d'écran/the sun

Anastasia Ovsyannikova, 24 ans, alias Nastya Kholod, a aussi été interpellée pour production et diffusion illégales de matériel pornographique. Un producteur allemand, Ludwig Krichker, a également été arrêté dans ce contexte, et son domicile perquisitionné.

Le Moscow Times a rapporté que des procédures pénales visant des contenus pornographiques sur OnlyFans se multiplient en Russie. Des experts juridiques avertissent que ce coup de filet pourrait encore s'étendre. (dag)

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