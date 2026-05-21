Un journaliste américain avec le téléphone portable de Trump. Les partisans du président américain devront encore patienter. capture d'écran YouTube / NBC News

Le téléphone doré de Trump est sorti et il y a un problème

Trump Mobile a commencé à livrer son T1 Phone. De la promesse «Made in the USA», il ne reste pas grand-chose, et le drapeau n'affiche que onze rayures au lieu de treize. Une certaine application est également préinstallée…

Marcel Horzenek / t-online

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Trump Mobile a livré son smartphone T1 Phone à des représentants des médias. La chaîne de télévision américaine NBC News a reçu l'un des premiers appareils, tandis que la livraison aux clients ayant passé des précommandes se déroule en parallèle. L'appareil est vendu 499 dollars (390 francs), soit un prix promotionnel, selon Trump Mobile.

Les fils du président américain Donald Trump, Eric Trump et Donald Junior, avaient présenté le T1 Phone en juin 2025 à la Trump Tower de New York et annoncé sa sortie pour août de la même année. NBC News avait alors, selon ses propres dires, versé l'acompte requis de 100 dollars (78 francs).

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Ensuite, rien ne se passa pendant longtemps. L'entreprise n'aurait pas répondu aux nombreuses demandes dans les mois suivants, selon la chaîne. C'est seulement après un article sur ces retards, paru mi-mai 2026, que les livraisons auraient démarré.

Une possible réédition d'un modèle taïwanais

Le smartphone Android est, selon l'article, plus grand qu'un iPhone 17 et dispose de 512 gigaoctets de mémoire interne. Il est équipé d'un processeur Snapdragon et fonctionne sous Android, le système d'exploitation développé par Google. La plateforme de réseaux sociaux Truth Social, fondée par Donald Trump, est quant à elle préinstallée en tant qu'application.

Sur la partie supérieure du boîtier se trouve une prise jack de 3,5 millimètres pour les écouteurs filaires. La plupart des fabricants ont abandonné cette connectique depuis des années.

Des experts du secteur ont confié à NBC News leur hypothèse selon laquelle le T1 Phone serait une version modifiée du HTC U24 Pro, fabriqué à Taïwan, sorti en 2024 et vendu 550 euros (500 francs) en Allemagne. Trump Mobile n'a répondu à aucune question à ce sujet.

Voici ce qu'en dit la chaîne américaine NBC News: YOuTube / NBC News

L'estampille «Made in the USA» remise en question

La communication autour de l'appareil a évolué depuis son annonce. Au départ, il était indiqué que le téléphone serait fabriqué aux Etats-Unis. Cette affirmation a depuis été retirée du site web et remplacée par le slogan «American Proud Design». Sur l'emballage figure toutefois toujours la mention «Proudly Assembled in the USA», assemblé avec fierté aux Etats-Unis, en français.

Selon les directives de la Commission fédérale du commerce américaine (FTC), cette mention peut être utilisée dès lors que l'assemblage essentiel a lieu aux Etats-Unis; les composants importés y sont autorisés.

Une demande portant sur le processus de fabrication précis est également restée sans réponse de la part de Trump Mobile, toujours selon NBC.

La mention «Made in the USA» laisse perplexes les médias américains. Image: Capture d'écran YouTube / NBC News

Onze rayures sur le drapeau

Le drapeau américain gravé sur la face arrière dorée du smartphone soulève lui aussi des questions embarrassantes. Celui-ci n'affiche que onze rayures au lieu des treize qu'il devrait comporter. En dessous figure l'inscription «Trump Mobile». NBC émet l'hypothèse que cette inscription pourrait dissimuler les deux rayures manquantes.

Quiconque souhaite commander le téléphone Trump aux Etats-Unis doit verser un acompte de 100 dollars et s'inscrire sur une liste d'attente. La Maison-Blanche n'a pas voulu confirmer à NBC si le président Trump utilise lui-même l'appareil mobile qui porte son nom.

Outre le T1 Phone, Trump Mobile commercialise également des appareils d'occasion reconditionnés de Samsung et Apple.