«Je crains que le monde change radicalement après la défaite de Trump»

Un monde dominé par des populistes autoritaires et des prédateurs de la tech est-il inéluctable? Non, répond l'écrivain et politologue Giuliano da Empoli. Mais, si nous ne faisons rien, le danger est grand, estime-t-il. Entretien.

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Dans votre livre «L'Heure des prédateurs», vous écrivez: «Une frénésie guerrière s'empare de la planète, et elle ne touche pas seulement les régimes autoritaires.» C'était il y a bientôt deux ans. La situation s'est-elle encore aggravée depuis?

Giuliano da Empoli: Malheureusement, c'est exact. Depuis l'entrée en fonction de Donald Trump, toutes les tendances que je décris dans mon livre se sont encore renforcées. Je voulais mettre en évidence les évolutions de fond, principalement le rôle des prédateurs de la tech. Leur influence a commencé dès les années 1990 et devient désormais de plus en plus visible et puissante.

Durant son second mandat, Donald Trump a été comparé aux empereurs romains Néron ou Caligula. Vous aimez les analogies historiques. Celle-ci est-elle pertinente?

Tout à fait. Les personnes qui se sont politisées au cours des 30 dernières années ont du mal à comprendre des personnages comme Trump. Quelqu'un de la Rome antique aurait eu beaucoup moins de difficultés.

«Ce qui est typique de notre époque, c'est que ces schémas de comportement réapparaissent: autoritaires, masculins, racistes»

Il y a toutefois une différence décisive: ils apparaissent dans un système technologique. C'est un mélange de très ancien et de très nouveau.

Encore une citation de votre livre: «Il n'existe pratiquement aucun lien entre la capacité intellectuelle et l'intelligence politique.» Tout idiot peut-il devenir un politicien à succès?

Pas n'importe quel idiot, mais un type bien particulier d'idiot. Il est vrai qu'un QI élevé et une solide formation ne sont pas de bons indicateurs de réussite politique. Cela vaut aussi lorsque les temps sont calmes. Nous ne devrions pas sous-estimer le talent politique.

Donald Trump se décrit lui-même comme un «génie stable». Que faut-il en penser?

Il ne l'est évidemment pas. Il a toutefois une intuition des choses qui font l'air du temps. Il y a 15 ans, Trump n'aurait pas été possible. Qui sait s'il le serait encore dans 15 ans. Mais, à notre époque, il était la bonne personne au bon endroit.

A propos de l'intervenant Giuliano da Empoli, écrivain et politologue de 53 ans, possède la double nationalité italienne et suisse. Il est né à Paris et enseigne à l'université Sciences Po. Il a écrit de nombreux livres, dont «Le Mage du Kremlin» et «L'Heure des prédateurs». Il se trouvait à Zurich sur l'invitation de l'Institut suisse de recherche sur l'étranger ( SIAF ). image: keystone

Il a aussi eu énormément de chance.

Certes. Mais il ne suffit pas de le traiter d'idiot. Ou de le faire passer pour un criminel ou un escroc et d'expliquer qu'il est sénile, voire dément.

Tout cela semble pourtant vrai.

C'est possible, mais si nous voulons le combattre, nous devons comprendre pourquoi des personnes bien plus intelligentes se font berner par sa politique. Les chefs d'Etat européens font la même erreur. Ils pensent, lorsqu'ils rencontrent Donald Trump pour la première fois: «Ce type est cinglé, nous lui sommes largement supérieurs». Cela peut être vrai. Pourtant, il les roule dans la farine.

Pourquoi?

Il réfléchit peu, c'est pour ça qu'il décide si vite. Et il ne se soucie ni de la cohérence ni de la morale …

… ni de la honte.

La rapidité avec laquelle il agit est toutefois admirée par ses électeurs. Ils ont le sentiment que rien ne change, que les politiciens les font toujours patienter avec des promesses creuses. Et puis arrive ce type qui agit, simplement, même s'il s'agit des choses les plus stupides.

Donald Trump lors du sommet sur l'IA, ici avec les «Tech Bros», mardi à la Maison-Blanche. Image: keystone

L'époque du Trump-Téflon semble toutefois révolue. Aux Etats-Unis, les gens perdent confiance en lui.

Pour être honnête, je suis sceptique. J'observe que beaucoup de gens l'ont déjà enterré. Mais regardons en arrière: il avait perdu l'élection face à Joe Biden il y a bientôt six ans. Il n'avait plus rien. Il n'avait aucun allié à des postes de pouvoir ni dans l'armée. Même son vice-président ne le soutenait plus.

Même Fox News lui avait tourné le dos.

Exactement. Donald Trump était complètement livré à lui-même. Et pourtant, il est revenu.

«Aujourd'hui, la situation est différente. Il a rassemblé autour de lui, à la Maison-Blanche comme dans l'armée, des gens aveuglément loyaux»

Même Peter Thiel (réd: le président du conseil d'administration de l'entreprise tech Palantir), pourtant ami de Donald Trump, dit toutefois que ces gens sont certes loyaux, mais pas très compétents.

Si les élections de mi-mandat se déroulent plus ou moins équitablement, les démocrates vont les gagner. Mais ensuite? Même dans ce cas, il aura encore de nombreuses possibilités de contourner le Congrès.

Et il a la Cour suprême, qui lui a signé un chèque en blanc.

C'est pourquoi je crains que le monde change radicalement après le 3 novembre. Je ne l'espère pas, mais j'en ai peur. Nous devons nous y préparer.

Dans votre livre, vous mettez aussi en garde avec insistance contre l'intelligence artificielle (IA). Au vu des événements récents, cela paraît presque visionnaire.

Merci, mais beaucoup de choses se dessinaient depuis longtemps. J'aimerais l'avoir compris bien plus tôt. Le philosophe Thomas Hobbes a affirmé, dans son œuvre «Léviathan», que l'enfer, c'est la vérité que l'on a comprise trop tard. Dieu sait que je ne souhaite pas de situation infernale, mais beaucoup de progressistes n'ont pas reconnu les signes des temps et, en partie, ne le font toujours pas aujourd'hui.

Elon Musk est très riche, puissant et influent. Image: keystone

Aujourd'hui, on se dispute pour savoir si l'IA est la machine la plus dangereuse que l'humanité ait jamais créée, ou si les avertissements la concernant ne sont que du marketing habile d'OpenAI et d'Anthropic. Comment voyez-vous les choses?

Anthropic vient de déposer les documents pour son introduction en bourse.

«C'est sans doute la première fois dans l'histoire qu'une entreprise avertit que son produit pourrait anéantir l'humanité»

Vu sous cet angle, il s'agit plutôt d'un marketing dystopique. Mais c'est bien plus que cela. Des personnes très compétentes, issues des domaines les plus divers, mettent en garde contre l'IA, y compris certaines qui travaillent dans les laboratoires de recherche. Des scientifiques actifs en première ligne de l'IA, mais sans intérêts commerciaux, se joignent aussi à ce chœur. Des personnages comme le prix Nobel de physique Geoffrey Hinton. Le risque lié à l'IA est réel, même si, personnellement, j'ai davantage peur qu'elle tombe entre de mauvaises mains humaines.

Il est toutefois effrayant que même les créateurs d'IA ne comprennent pas ce qu'ils font et ne puissent donc pas la contrôler. Vous écrivez d'ailleurs aussi dans votre livre qu'ils chevauchent un tigre et espèrent ne pas se faire dévorer.

Pour éviter cela, on a inventé l'Etat et les lois. Il faut des lois et des mesures pour contrôler l'IA.

«Presque chaque jour, on apprend des cas dans lesquels l'IA s'est échappée et a fait des choses qu'elle n'aurait pas dû faire»

Même le FBI a récemment été piraté.

La question se pose donc évidemment: qui en porte la responsabilité? Nous ne parlons pas de magie ici. Des êtres humains sont derrière cet acte.

«Quand le monstre de Frankenstein commet un crime, Frankenstein doit aller en prison»

En d'autres termes: des gens comme Sam Altman d'OpenAI ou Dario Amodei d'Anthropic doivent être inculpés?

Nous ne pouvons plus continuer à nous persuader que l'IA est bien trop compliquée. Que nous ne pouvons pas la réguler. Quand demanderons-nous des comptes aux humains derrière l'IA?

Dario Amodei, patron d'Anthropic, se présente comme le «bon gars» parmi les «tech-bros». Image: keystone

OpenAI vient tout de même d'annoncer qu'elle ne lancerait pas un certain nouveau modèle d'IA parce qu'il serait trop dangereux.

OpenAI a aussi reporté son introduction en bourse. Contrairement à Anthropic, elle a apparemment compris que le moment est mal choisi pour empocher des milliards de cette façon. Ce qui reste choquant, en revanche, c'est que ni le monde politique ni le public ne sont prêts à agir.

Qu'est-ce qui vous choque le plus, les quantités énormes d'argent que ces gens gagnent ou l'immense pouvoir qu'ils acquièrent?

Le pouvoir, bien sûr. Des gens très riches, il y en a toujours eu, par exemple les barons voleurs (réd: des hommes d'affaires riches et puissants des Etats-Unis au 19ᵉ siècle), les Rockefeller et les J. P. Morgan au début du 20ᵉ siècle. La répartition inégale des richesses aux Etats-Unis est très néfaste. Mais les barons voleurs produisaient des choses concrètes: du pétrole, des chemins de fer, de l'acier.

«Les oligarques de la tech sont différents. Ils dominent de plus en plus notre vie»

Nous vivons dans un monde numérique et maintenant même d'IA, et pas seulement dans la sphère publique, mais aussi dans la sphère privée. Vous avez vu que je manipulais mon iPhone avant l'interview. Et nous avons décidé collectivement que, dans ce monde, les lois et les principes démocratiques ne jouent aucun rôle. C'est pourquoi les oligarques de la tech peuvent dominer ce monde.

La collaboration entre le gouvernement Trump et la Silicon Valley en est-elle responsable?

Non, cette évolution a déjà commencé à l'ère du président Barack Obama. Sa campagne électorale de 2012 était déjà déterminée par des algorithmes. Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google, jouait pratiquement le même rôle qu'Elon Musk auprès de Donald Trump, mais de manière beaucoup plus discrète. Reste que l'alliance de la tech et de la politique existait déjà à l'époque.

Il y a pourtant une différence décisive. Eric Schmidt est un technocrate, Elon Musk, Peter Thiel, Marc Andreessen et tous ces gens sont des fascistes.

C'est une différence importante, sans aucun doute. Ce qui me préoccupe toutefois, c'est que même les gens qui ne sont pas fascistes défendent un état d'esprit que Mark Zuckerberg a résumé par la formule «Move fast and break things». Ils veulent tous suspendre les lois, les limites et les règles et ne sont dans le même temps pas prêts à assumer la moindre responsabilité. En d'autres termes: ils ne se comportent pas autrement que Donald Trump.

«Ils veulent détruire l'Etat démocratique»

Mark Zuckerberg, CEO de Meta. Keystone

Dario Amodei, PDG d'Anthropic, est pourtant considéré comme le gentil dans ce jeu.

Nous ne devrions pas nous laisser berner en disant que ce type semble plus sympathique que les autres. Le point central est le suivant:

«Personne ne devrait se trouver dans une position aussi puissante»

Et nous ne devrions pas espérer que Dario Amodei gagnera la course à l'IA contre Sam Altman parce qu'il est le plus gentil des deux. L'IA doit être régulée.

Dans la scène tech, le concept philosophique de surhomme de Friedrich Nietzsche fait aussi son retour. Des projets absurdes comme la conquête de Mars sont poursuivis sérieusement.

C'est précisément le sujet de mon prochain livre, un roman paru cette semaine en français et qui sortira l'an prochain en allemand. Il est vrai que les mêmes personnes peuvent être extrêmement intelligentes dans un domaine et extrêmement stupides dans d'autres.

Elon Musk a la vision du monde d'un adolescent.

Exactement. Ma fille a 14 ans et elle est plus mûre. C'est très effrayant.

Donald Trump ne veut pas réguler l'IA parce qu'il a peur de perdre la course contre la Chine. Qu'en penser?

Il va même jusqu'à reprocher au pape d'être un agent chinois parce qu'il s'est prononcé en faveur d'une régulation de l'IA. C'est ridicule. La concurrence avec la Chine existe, c'est incontestable. Mais les deux nations ont tout de même un intérêt commun à ce que l'IA ne devienne pas incontrôlable, tout comme l'URSS et les Etats-Unis avaient autrefois intérêt à maîtriser les armes nucléaires.

Xi Jinping et Donald Trump à Washington. Aucune réglementation commune en matière d'IA n'est en vue. Image: keystone

Les deux nations pourraient pourtant en discuter ensemble.

C'est difficile quand l'IA devient une sorte de religion. Malheureusement, les créateurs d'IA ont l'idée qu'ils sont en train de créer une sorte de dieu artificiel. Ils parlent de singularité, de la fusion de l'intelligence humaine et de l'intelligence artificielle, ou de superintelligence (SI).

«Ils partent du principe que le premier à atteindre cet objectif dominera le monde»

Je ne suis pas sûr que nous devions considérer l'IA à travers ce prisme. S'il devait un jour exister réellement ce dieu artificiel, peu importerait que nous soyons Chinois, Américains ou autre chose. Nous serions tous dans la même situation.

L'ordre mondial tel qu'il existait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale est en train de se briser. Le droit du plus fort prévaut de plus en plus. Combiné à l'IA, c'est un mélange extrêmement dangereux.

Il était naïf de croire que ces idées avaient été dépassées. On avait déjà commis cette erreur avant la Première Guerre mondiale, lorsqu'on croyait que l'interdépendance économique des pays ne permettrait plus de guerre. Il est terrible que ces idées reviennent, mais ce n'est pas étonnant. La plupart des gens qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale sont morts. Et malheureusement, nous devons réapprendre sans cesse les mêmes leçons.

N'exagérez vous pas un peu les choses?

Ce qui m'inquiète, c'est que nous quittons l'histoire humaine. Nous en sommes arrivés à un point où nous devenons des machines, et l'association de la pensée autoritaire et de l'IA me fait très peur.

«Si nous avons un système autoritaire dominé par des machines, alors nous sommes perdus, même si nous survivons»

Quelle est la dangerosité de la combinaison entre populisme de droite et IA?

Nous devrions reprendre le slogan des populistes de droite «Take back control» pour des objectifs progressistes. C'est ce qui se produit actuellement de plus en plus aux Etats-Unis. En Europe, l'IA n'est pas encore le thème politique dominant. Il est encore occulté par la discussion sur la migration. Je pense toutefois que la technologie englobera bientôt tous les autres thèmes et que l'opposition à celle-ci deviendra un moyen de gagner des élections.

Vous vivez en France. L'an prochain, l'élection présidentielle pourrait y opposer une populiste de droite et un populiste de gauche.

Dans de nombreux pays, nous assistons au combat entre la colère et les algorithmes. Les gens sont en colère et craignent de perdre le contrôle de leur vie. En même temps, ils sont de plus en plus dominés par les algorithmes. Cela conduit à ce que les positions extrêmes en politique deviennent de plus en plus populaires.

Vous connaissez aussi très bien la politique en Italie. Même Giorgia Meloni y subit la pression de la droite.

L'Italie est terrible, les électeurs veulent toujours quelque chose de nouveau. Giorgia Meloni aussi a surgi de nulle part. Maintenant, elle doit se débarrasser d'un concurrent encore plus à droite.

Cela signifie-t-il que nous nous dirigeons inéluctablement vers un avenir dominé par des populistes de droite et des prédateurs de la tech?

Non. Cette tendance existe, mais nous avons l'avantage de la reconnaître, du moins dans ses grandes lignes. De plus, les oligarques de la tech ont poussé le bouchon trop loin. Peut-être en naîtra-t-il une opposition significative qui nous préservera de cette dystopie. (trad. ysc)