Ces applications Windows seront bientôt désactivées

Dans un premier temps, à partir de la mi-juillet, les fonctions de base telles que la réception et l'envoi d'e-mails seront supprimées dans les anciens programmes – ce qui les rendra pratiquement inutilisables. Avec cette mesure, Microsoft veut pousser ses utilisateurs à passer à la nouvelle application Outlook.

La désactivation se déroule en plusieurs vagues et devrait être achevée d'ici fin septembre 2024. Selon Microsoft, les organisations disposant de domaines dits de vanité sont également concernées, leurs fonctions étant limitées dans les applications concernées.

Ces mesures arrivent plus tôt que prévu: à l'origine, Microsoft prévoyait la fin du support pour Mail et Calendrier au 31 décembre 2024, mais l'arrêt progressif commence maintenant dès le milieu de cette année.

Outre les applications elles-mêmes, le changement touche également l'accès au web via des navigateurs obsolètes. À partir de la mi-août, les utilisateurs d'anciennes versions d'Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox ainsi qu'Opera recevront des messages d'erreur au lieu de l'interface habituelle d'Outlook.com.

Une annonce a récemment été publiée dans le centre d'administration de Microsoft 365: les utilisateurs de Windows sont concernés, mais aussi ceux qui utilisent des versions obsolètes d'Outlook sur Android, iOS et macOS. Le changement concerne entre autres:

Microsoft a concrétisé son plan de désactivation des programmes Windows Mail et Calendrier. Dès la mi-juillet de cette année, ces applications devraient progressivement perdre leur fonctionnalité. Les utilisateurs seront encouragés à migrer vers le nouvel Outlook.

Changements chez Microsoft: à partir de juillet, les applications Windows Mail et Calendrier seront progressivement rendues inutilisables. Les utilisateurs devront passer à de nouvelles versions.

