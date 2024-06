WhatsApp fait une série d'améliorations: voici ce qui change

Optimisation audio ou vidéo, les développeurs de WhatsApp ont intégré de nouvelles options pour les appels. Voici un aperçu des nouveautés.

Partage d'écran et plus de participants dans les appels vidéo: de nouvelles fonctions améliorées arrivent sur WhatsApp. C'est ce qu'ont annoncé les développeurs sur leur site Internet.

Parmi les nouveautés figure la possibilité pour les utilisateurs de partager leur écran et l'audio correspondant avec les participants lors d'un appel vidéo.

«Parfait pour regarder des vidéos ensemble» WhatsApp

De plus, les développeurs ont augmenté le nombre de participants dans les appels vidéo à 32 personnes. De plus, pendant ces appels, le service met automatiquement en valeur le locuteur en encadrant sa vidéo et en l'affichant en premier dans l'application.

Le codec «MLow» améliore la suppression des échos

En plus de ces améliorations évidentes, WhatsApp a introduit un nouveau codec, selon ses propres déclarations, qui améliore la qualité audio et vidéo lors des appels sur la plateforme. Les codecs compressent les sons, les images et les vidéos pour envoyer de grandes quantités de données sur Internet.

Le codec appelé «MLow» par WhatsApp rend les appels dans l'application plus fiables et supprime mieux les bruits de fond et les échos sur les appareils mobiles qu'auparavant.

«Ainsi, vous pouvez avoir de meilleures conversations téléphoniques dans des environnements bruyants», écrit WhatsApp. Il est prévu que les appels vidéo aient une résolution plus élevée avec une connexion rapide. Dans l'ensemble, la qualité audio est plus claire - «même avec une mauvaise connexion réseau ou lorsque vous utilisez un appareil plus ancien», précise-t-il.

WhatsApp teste le tri automatique des statuts

Alors que les fonctions améliorées des appels sont disponibles pour tous les utilisateurs, une autre option est actuellement testée en petit comité. Selon le portail Wabetainfo, la version bêta de WhatsApp pour Android comprend une fonction qui trie automatiquement les statuts des utilisateurs. (sha)

Traduit de l'allemand par Tim Boekholt