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Lucie Bernardoni placée sous contrôle judiciaire

Lucie Bernardoni placée sous contrôle judiciaire pour violences sur mineur

La chanteuse Lucie Bernardoni, révélée par Star Academy et actuellement candidate à Danse avec les stars, a été placée sous contrôle judiciaire.
04.04.2026, 15:1304.04.2026, 15:13
BOULOGNE-BILLANCOURT, FRANCE - DECEMBER 18: Lucie Bernardoni attends the &quot;Danse Avec Les Stars&quot; 2026 Photocall on December 18, 2025 in Boulogne-Billancourt, France. (Photo by Stephane Cardin ...
Elle est accusée de violences sur mineur et doit être jugée en septembre.Image: Corbis Entertainment

Lucie Bernardoni, chanteuse connue pour sa participation à l'émission «Star Academy», actuellement participante de «Danse avec les stars» sur TF1 a été placée sous contrôle judiciaire, a indiqué le samedi le parquet de Nanterre. Elle est accusée de violences sur mineur.

Selon le ministère public, Mme Bernardoni a été «convoquée devant le tribunal le 29 septembre et placée sous contrôle judiciaire dans l'attente» de l'audience. Elle avait été placée en garde à vue le 31 mars pour violence sur mineur de 15 ans par ascendant, a indiqué une source proche du dossier.

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Dans ce contexte, Bernardoni, rendue célèbre dès ses 17 ans en arrivant en 2004 en finale de l'émission «Star Academy», où elle sera ensuite répétitrice, n'a pas participé vendredi soir à «Danse avec les stars» (DALS), un des programmes les plus populaires de TF1. Le présentateur Camille Combal s'est contenté d'affirmer:

«Il manque Lucie ce soir qui est dans l'incapacité de danser»

Selon le magazine Voici, le père de la fille de Mme Bernardoni, le compositeur Pedro Alves, a déposé en novembre 2025 une plainte pour violences sur leur fille de 15 ans. «Lucie Bernardoni conteste les faits qui lui sont reprochés. Elle est présumée innocente et réserve ses explications à la justice», ont déclaré ses avocats.

Contacté par l'AFP, TF1 n'a pas encore indiqué si Mme Bernardoni allait participer aux futurs épisodes de «Danse avec les stars». Mais, selon son entourage, la chanteuse «poursuit l'aventure DALS, reprend aujourd'hui (samedi) les répétitions et sera présente vendredi prochain en direct». (dal/ats/blg/afp)

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