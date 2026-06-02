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Trump embauche un émeutier du Capitole pour lutter contre le terrorisme

Trump embauche un émeutier du Capitole pour lutter contre le terrorisme

Elias Irizarry avait 19 ans au moment de l’assaut du 6 janvier 2021. Il a été condamné et regrette depuis y avoir participé. Le jeune homme vient de trouver un boulot «délicat et difficile» dans les opérations spéciales.
02.06.2026, 22:5402.06.2026, 22:58

C’est le Washington Post qui révèle l’affaire, ce mardi soir. Un jeune émeutier qui avait participé aux émeutes du 6 janvier 2021, et avait été condamné pour sa participation aux violences, «a été embauché par l'administration Trump pour travailler dans un bureau du Pentagone qui gère des opérations militaires hautement classifiées». Le journal conservateur tient son information auprès de quatre sources proches du Pentagone.

C’est lui, au premier plan.
C’est lui, au premier plan.image: getty

Il s’appelle Elias Irizarry et le journal rappelle qu’il n’avait que 19 ans au moment de l’assaut du Capitole. Et même s’il a regretté depuis avoir participé aux violences, le voilà engagé «au sein du bureau des opérations spéciales et des conflits de basse intensité du département de la Défense».

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Toujours selon le Washington Post, des employés du Pentagone «s’interrogent sur la fiabilité d'une personne condamnée pour atteinte à la démocratie américaine, occupant un poste aussi sensible au sein du gouvernement américain». Selon ces sources, qui préfèrent rester anonymes par peur de représailles, le jeune homme aurait été intégré à la section guerre irrégulière et contre-terrorisme.

Son job? Agir dans des opérations «telles que la sécurité des ambassades, la récupération de personnel et la libération d'otages».

De son côté, le porte-parole par intérim du Pentagone a simplement déclaré qu'Irizarry était «un jeune professionnel qualifié et patriote».

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