Comment un ado de 15 ans a sauvé 100 vies à Moscou

A Moscou, l'attentat du 22 mars a fait 137 morts et 152 blessés selon le dernier bilan. Mais sans l'intervention d'un ado en particulier, le compte aurait été tragiquement plus élevé.

Il a 15 ans, il s'appelle Islam Khalilov, il est Russe et c'est un héros. Ce vendredi 22 mars, un attentat terrible surprend Moscou et choque le monde. Ce soir-là, Islam, lycéen, travaille au vestiaire du Crocus City Hall. Ce devait être une soirée comme il en vit souvent depuis qu'il a commencé à y travailler un an plus tôt. Mais, ce soir-là, la salle de concert est assaillie par un groupe d'hommes armés et déterminés à faire le plus de victimes possible.

Lorsque l'assaut commence et que les premiers corps tombent au sol, Islam ne comprend pas ce qui est en train de se produire:

«Au début, nous avons entendu des bruits étranges au premier étage. Nous avons seulement pensé qu'un groupe bruyant était arrivé.» Islam Khalilov au Moskva Online

Voici Islam Khalilov, un jeune homme qui a fait tout juste. Image: Capture d'écran sur X

C'est alors que de très nombreux spectateurs pris de panique tentent de fuir. Et se retrouvent bloqués dans un couloir sans issue. A ce moment, il voit un homme s'écrouler devant lui, mort:

«J'ai compris que si je ne réagissais pas vite, je risquais de perdre ma vie et celle de nombreuses personnes. Honnêtement, c'était très effrayant.» Islam Khalilov au Moskva Online

Alors que tous louent son courage et sa réactivité, lui qui travaille à temps partiel au Crocus déclare qu'il a seulement fait son devoir et suivi les consignes de sécurité de l'établissement:

«On nous avait montré et indiqué où envoyer les gens en cas d'incident. Je savais donc où les emmener pour les mettre en sécurité.» Islam Khalilov au Moskva Online

Il se retrouve ainsi, à 15 ans, dans une scène d'horreur, à guider une foule de personnes affolées:

«Lorsque j'étais avec eux, marchant vers la porte pour l'ouvrir, j'ai pensé que [les hommes armés] pourraient sortir des escaliers ou de l'escalator et lancer une grenade ou tirer sur nous. Dieu merci, il ne s'est rien passé. J'ai réussi à ouvrir la porte à temps et à faire sortir tout le monde.» Islam Khalilov au Moskva Online

Grâce à sa réactivité et à son courage plus de 100 personnes ont réussi à sortir du bâtiment. Si le bilan de cet attentat est déjà très lourd, sans lui, ça aurait pu être bien pire. Mais il refuse cet honneur:

«Je ne me considère pas comme un héros. Ça faisait simplement partie de mon travail… Il vaut mieux se sacrifier que de laisser des centaines de personnes mourir.» Islam Khalilov au Moskva Online

Les honneurs s'enchaînent pourtant. Le jeune homme est également fan de football. D'ailleurs, son club fétiche, le Spartak Moscou, lui a offert un abonnement pour tous les matchs à venir. En outre, le leader spirituel des Russes musulmans lui remettra vendredi la Médaille du mérite musulman. Il a reçu également les remerciements officiels du gouvernement ainsi qu'un million de roubles de la part du rappeur russe Alisher Morgenstern.

(hun)