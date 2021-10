Au Texas, un juge fédéral bloque la loi interdisant les avortements

Le Texas adopte une loi très controversée sur l'accès au vote

Suite à la présidentielle américaine chaotique de 2020, cette loi vise officiellement à rendre les élections plus sûres en instaurant de nombreuses restrictions.

Le Parlement texan, à majorité républicaine, a adopté, mardi, une loi électorale controversée. Elle est accusée de restreindre le droit de vote des minorités.

Cette règlementation – qui vise officiellement à rendre les élections plus sûres sur la base d'allégations infondées de fraudes massives à la présidentielle de 2020 – interdit notamment le vote en «drive-in» et instaure de nombreuses restrictions aux horaires de vote et au vote par correspondance.

Pour les détracteurs du texte, ces …