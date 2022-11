Vidéo: extern / rest

Cette Youtubeuse n'aurait jamais dû manger ça pour halloween

Cinq ans de prison, c'est ce que risque une youtubeuse thaïlandaise pour avoir dégusté une soupe de chauves-souris, dans une vidéos postée lundi. Les internautes s'alarment de son irresponsabilité au regard de la santé publique.

Du foodporn comme on n'en rêve pas. Une youtubeuse thaïlandaise s'est faite épingler sur les réseaux après avoir apprêté puis dégusté un plat certainement peu digeste: une soupe de chauves-souris. La scène culinaire a été diffusée sur la chaîne personnelle de la jeune femme, baptisée Gin Zap Bep Nua Nua («mangez des aliments épicés et délicieux»).

Dans la séquence de 1 minute 40 téléchargée, lundi, sur la plateforme, la jeune femme s'affiche derrière un bol contenant un liquide brunâtre, dans lequel flotte une poignée de tomates cerises, et des chauves-souris mortes. On y voit la jeune femme s'emparer de l'un des chiroptères par les extrémités, et le brandir face à la caméra.

La blogueuse affamée – de son vrai nom Phonchanok Srisunaklua – procède alors au décorticage des membres de sa proie, avant de les déguster avec un plaisir non dissimulé. La jeune femme ponctue ses bouchées par des appréciations. «C'est délicieux», dit-elle, selon la traduction fournie par le Dailymail, en trempant un bout de l'animal dans la sauce.

«C'est comme manger de la viande crue» Phonchanok Srisunaklua Dailymail

L'animal a des dents, note l'épicurienne, qui est également enseignante (comme quoi...), avant de croquer dedans à pleines dents. «Ses os sont mous».

La scène a provoqué l'ire de nombreux viewers, alarmés par les répercussions sanitaires de sa petite gourmandise.

«Si tu veux crever, crève seule. Personne ne t'en voudra. Mais gare à toi si tu lances une pandémie!»

Un viewer sur Youtube

«Tu te mets en danger toute seule. Si tu es malade, ne viens pas déranger les docteurs et les infirmières» Un viewer sur Youtube

Sur Twitter, nombre d'internautes enchaînent les émojis écoeurés, jugeant l'expérimentation culinaire aussi peu ragoûtante qu'irresponsable «Tu n'as rien appris du Covid-19?», s'agace un twittos. «Pauvres chauves-souris», se désole un autre, attristé par le sort réservé à la petite bête.

De vrais risques

«Un comportement dangereux!» La séquence gastronomique a été réprouvée par le vétérinaire thailandais Pattaraphon Manee-on, manager au sein du département des parcs nationaux. «J'ai été choqué, les chauves-souris ont de nombreux agents pathogènes», expose-t-il. Pour l'expert en santé animale, ce genre d'incidents ne devrait pas advenir sur sol thaïlandais, ni ailleurs dans le monde.

«Rien ne garantit que l'eau bouillante permette de se débarrasser des germes» Pattaraphon Manee-on

Selon des études, les chauves-souris sont porteuses d'au moins 10 000 virus potentiellement transmissibles à l'homme. Ingérer l'animal pourrait entraîner une nouvelle pandémie.

«Juste toucher la salive, le sang, et la peau du mammifère est déjà considéré à risque» Pattaraphon Manee-on

Un plat qui se mange froid

Outre les craintes sanitaires, la youtubeuse pourrait être coupable de violer la loi de son pays sur la préservation et la protection de la faune.

«Les chauves-souris sont une espèce protégée» Pattaraphon Manee-on

Selon les informations du dailymail, l'enseignante a été arrêtée pour possession de carcasses d'animaux protégés. Elle risque tout de même cinq ans de prison, ainsi qu'une amende salée de 13 800 dollars.

Réfutant les charges dans un premier temps, la blogueuse a depuis posté une nouvelle vidéo dans laquelle elle formule des excuses publiques, auprès de la «société, des docteurs, des journalistes, des collègues, de sa famille...et enfin de ses amis». Avant de promettre de ne jamais retoucher à une chauve-souris dans le cadre de ses petites expériences aux fourneaux.

