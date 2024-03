Les enfants ne sont souvent pas suffisamment protégés sur les réseaux sociaux, y compris contre leurs propres parents. Image: shutterstock/screenshot

Cette mère est accusée de livrer sa fille aux pédophiles sur Internet

Il n'est pas rare de voir des contenus destinés aux enfants sur les réseaux sociaux. Mais ils attirent parfois aussi des pédophiles et cette mère ne semble pas s'en soucier.

De nos jours, ce n'est plus un secret que l'on peut gagner (beaucoup) d'argent en tant que familyblogger sur les réseaux sociaux. Il existe ainsi d'innombrables familles qui filment leur quotidien et leurs enfants afin de gonfler leur compte en banque.

En février déjà, le New York Times a examiné quelque 5000 comptes Instagram sur lesquels les parents publient des photos de leurs enfants. Au total, 32 millions d'hommes suivaient ces comptes. Tous ne sont pas pédophiles. Toutefois, nombre d'entre eux laissent des commentaires dans lesquels ils font l'éloge du physique des enfants.

Chaîne pour enfants avec 17 millions de followers

Ces observations se confirment sur TikTok. Le compte d'une mère avec plus de 17 millions de followers est particulièrement critiqué en ce moment. En effet, sur son profil TikTok, elle ne se montre pas elle-même, mais principalement sa fille Wren, âgée de quatre ans. Et ce, depuis qu'elle est bébé.

Image: screenshot

Ce qui est frappant, c'est que les vidéos dans lesquelles on voit Wren avec sa maman ont généralement environ un million de vues. Mais dès que l'enfant est montrée en train de prendre son bain ou de boire à la paille, le nombre de vues grimpe à huit millions. Il en va de même pour les enregistrements des vidéos. Les utilisateurs TikTok peuvent sauvegarder des vidéos pour les revoir plus tard et le nombre de personnes qui le font est visible publiquement. Pour les vidéos de Wren qui pourraient être sexualisées d'une manière ou d'une autre, le nombre de sauvegardes est environ trois fois plus élevé que pour les clips «normaux».

Cette particularité n'est pas passée inaperçue. Pendant longtemps, la mère de Wren, Jacquelyn, a été invitée à arrêter de montrer son enfant (de cette manière) sous chaque vidéo. Dans de nombreux commentaires, la mère est mise en garde contre le fait que les images de son enfant de quatre ans pourraient également attirer des pédophiles.

La mère désactive les commentaires

On pourrait penser que le simple fait de soupçonner que des pédophiles reluquent son propre enfant suffirait à ne plus le montrer. Jacquelyn n'a cependant pas écouté les avertissements et continue à poster allègrement. Elle montre Wren dans des tenues moulantes, avec du maquillage, en train de prendre un bain ou en train de manger un hot-dog. La raison en est évidente: une chaîne avec une telle portée rapporte de l'argent, beaucoup d'argent. Elle cloue le bec à ses détracteurs en désactivant les commentaires.

@graislinn How pathetic do u have to be to exploit ur kid ♬ Scared To Start - Michael Marcagi

Cela n'empêche pas les internautes inquiets de parler de Jacquelyn. Des dizaines de créateurs soulignent les abus des chaînes pour enfants. «En tant que mère, j'ai envie de vomir quand je vois ça, elle traumatise son enfant», affirme par exemple une créatrice de contenu à propos de Jacquelyn, tandis qu'une autre écrit:

«Une femme qui montre son enfant aussi généreusement et sciemment à des pédophiles a probablement elle-même de tels traits»

De nombreuses personnes demandent en outre qu'elle soit bannie de TikTok.

Que fait TikTok contre la pédophilie?

TikTok ne peut toutefois pas faire grand-chose dans ce cas. Comme de telles chaînes sont gérées par les parents, l'âge minimum est respecté. De plus, il n'y a en fait rien de répréhensible à voir dans les vidéos. Diffuser la vidéo d'un enfant qui se baigne n'est pas interdit selon les directives de la plate-forme.

Mais le fait que trop peu de mesures soient prises contre ce problème est également lié à la société mère de TikTok, ByteDance Ltd. Ainsi, Instagram dénombre 3,4 millions de cas d'activités pédophiles, alors que TikTok n'en a recensé «que» 155 000. Et ce, bien que TikTok ait un plus grand nombre d'utilisateurs.

Depuis avril 2021, le gouvernement chinois détient des parts du groupe. Selon warda.at, le néo-directeur Wu Shugang était auparavant responsable du travail de propagande pour le gouvernement chinois. Ainsi, le gouvernement intervient activement dans les décisions de la plate-forme.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)