Le plus grand rival de TikTok revendique 1,5 milliard d'utilisateurs

Une influenceuse en plein enregistrement de contenu pour les réseaux sociaux. Image: Shutterstock

Lancées en test en septembre 2020, puis à grande échelle en juillet 2021, les YouTube Shorts sont des vidéos d'une durée maximum de 60 secondes.

Plus de 1,5 milliard d'utilisateurs mensuels de YouTube regardent des vidéos en format court, les YouTube Shorts. Ce résultat positionne la plateforme de Google au même niveau que son grand rival sur ce créneau, TikTok.

Décidé à investir ce segment du marché, YouTube a notamment débloqué une enveloppe de 100 millions de dollars répartis entre créateurs de YouTube Shorts.

La plateforme a aussi décliné sur ce format son système de répartition des revenus publicitaires, bien plus rémunérateur que celui de TikTok, qui ne s'est vraiment engagé dans la vente d'espace que récemment, alors que YouTube a généré 8.6 milliards de dollars de revenus publicitaires en 2021.

YouTube Shorts complète l'offre de YouTube, en proposant «de multiples formats sur la plateforme», a expliqué Neal Mohan, le responsable produit, cité dans un communiqué publié mercredi.

Marché à la plus forte croissance

TikTok, qui revendiquait en septembre plus d'un milliard d'utilisateurs, a également adopté cette stratégie en relevant la durée maximum des vidéos qui peuvent être postées sur son application, d'une à trois minutes en juillet dernier, puis à dix minutes en mars.

Considéré comme le marché qui offre la plus forte croissance, les vidéos courtes ont aussi attiré Meta, dont le réseau social Instagram a lancé, en août 2020, Reels, qui permet de réaliser et diffuser des petits films de 15 secondes au plus. Le réseau social Snapchat limite, lui, à 60 secondes la durée des vidéos sur sa plateforme. (ats/jch)