Tiktok censuré? «Il est temps d'enquêter»

La plateforme Tiktok est passée jeudi sous contrôle américain aux Etats-Unis. Des utilisateurs signalent désormais des difficultés à publier des contenus liés aux manifestations de Minneapolis et Donald Trump.

Le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, a annoncé lundi qu'il lançait une enquête sur Tiktok. Des utilisateurs affirment que l'application a censuré des contenus fustigeant Donald Trump, en lien avec les manifestations de Minneapolis, où un infirmier de 37 ans a été tué par la police.

«Il est temps d'enquêter», a écrit Gavin Newsom sur le réseau Threads. «Je lance une enquête pour déterminer si Tiktok enfreint la loi de l'Etat en censurant des contenus critiques envers Trump.»

Tiktok, qui compte 200 millions d'utilisateurs aux Etats-Unis, est désormais sous contrôle américain dans le pays. L'entreprise a reconnu des problèmes mais les a attribués à une panne d'électricité dans un centre de données. Elle a indiqué lundi soir sur son compte X qu'elle travaillait pour trouver une solution à ce «problème majeur d'infrastructure».

Les critiques envers Trump et ICE dans le viseur

Des utilisateurs de Tiktok qui tentaient ce week-end de poster des vidéos sur la mort d'Alex Pretti se sont heurtés à des difficultés: impossibilité de publier, un nombre de vues inférieur aux attentes ou des vidéos soumises à une modération.

Le journaliste spécialisé David Leavitt a écrit sur son compte X que «Tiktok a commencé à censurer les contenus anti-Trump et anti-ICE», la police anti-immigration.

Pour appuyer ses accusations, il a partagé une capture d'écran de vidéos qui ont été signalées comme «non éligibles à la recommandation». Il s'agit de vidéos montrant des manifestants ou Donald Trump. Cette publication a cumulé plus de deux millions de vues.

L'artiste Billie Eilish a également affirmé sur Instagram que Tiktok censure les contenus liés à l'ICE. Dans une story publiée lundi, elle écrit: «Tiktok fait taire les gens, si jamais...» (tam/ats/afp)