International
Gavin Newsom a annoncé lundi lancer une enquête sur Tiktok

Montage: Billie Eilish dénonce la censure exercée par Tiktok, Gavin Newsom ouvre une enquête
Plusieurs personnalités, dont Gavin Newsom et Billie Eilish, dénoncent une possible censure exercée par Tiktok aux Etats-Unis.Image: ats

Tiktok censuré? «Il est temps d'enquêter»

La plateforme Tiktok est passée jeudi sous contrôle américain aux Etats-Unis. Des utilisateurs signalent désormais des difficultés à publier des contenus liés aux manifestations de Minneapolis et Donald Trump.
27.01.2026, 11:3327.01.2026, 11:33

Le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, a annoncé lundi qu'il lançait une enquête sur Tiktok. Des utilisateurs affirment que l'application a censuré des contenus fustigeant Donald Trump, en lien avec les manifestations de Minneapolis, où un infirmier de 37 ans a été tué par la police.

«Il est temps d'enquêter», a écrit Gavin Newsom sur le réseau Threads. «Je lance une enquête pour déterminer si Tiktok enfreint la loi de l'Etat en censurant des contenus critiques envers Trump.»

On a rencontré l'ennemi le plus acharné de Trump: «Il va être broyé!»

Tiktok, qui compte 200 millions d'utilisateurs aux Etats-Unis, est désormais sous contrôle américain dans le pays. L'entreprise a reconnu des problèmes mais les a attribués à une panne d'électricité dans un centre de données. Elle a indiqué lundi soir sur son compte X qu'elle travaillait pour trouver une solution à ce «problème majeur d'infrastructure».

Les critiques envers Trump et ICE dans le viseur

Des utilisateurs de Tiktok qui tentaient ce week-end de poster des vidéos sur la mort d'Alex Pretti se sont heurtés à des difficultés: impossibilité de publier, un nombre de vues inférieur aux attentes ou des vidéos soumises à une modération.

Le journaliste spécialisé David Leavitt a écrit sur son compte X que «Tiktok a commencé à censurer les contenus anti-Trump et anti-ICE», la police anti-immigration.

Pour appuyer ses accusations, il a partagé une capture d'écran de vidéos qui ont été signalées comme «non éligibles à la recommandation». Il s'agit de vidéos montrant des manifestants ou Donald Trump. Cette publication a cumulé plus de deux millions de vues.

L'artiste Billie Eilish a également affirmé sur Instagram que Tiktok censure les contenus liés à l'ICE. Dans une story publiée lundi, elle écrit: «Tiktok fait taire les gens, si jamais...» (tam/ats/afp)

