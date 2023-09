Le nouveau train à grande vitesse polonais MagRail roule à une vitesse de 500km/h. Image: zvg

L'Europe se dote d'un nouveau super-train et il peut atteindre 550 km/h

Un nouveau train à grande vitesse pour l'Europe? L'entreprise Nevomo prévoit de créer un rival de l'ICE, qui distancera facilement le train rapide allemand. Mais sa véritable force est ailleurs.

Markus Abrahamczyk / t-online

Un nouveau super train polonais pourrait mettre l'ICE/TGV et autres sur le banc de touche: avec une vitesse pouvant atteindre 550 km/heure, le MagRail sera l'un des trains les plus rapides au monde. Son point fort? Ce train à sustentation magnétique utilise des rails existants, une première au niveau mondial.

Un réseau ferroviaire propre ne serait donc pas nécessaire. Une telle utilisation de l'infrastructure existante est considérée comme la clé du succès des trains à sustentation magnétique. Les quelques trains à sustentation existants ont en revanche besoin d'une infrastructure propre et immensément coûteuse.

En Pologne, le premier essai est réussi: Vidéo: YouTube/Nevomo

«Révolutionner» le transport ferroviaire

Aujourd'hui, Nevomo a franchi une étape importante. Lors d'essais sur la piste de Nevomo à Nowa Sarzyna, en Pologne, le train MagRail a parcouru plus de 700 mètres à une vitesse allant jusqu'à 135 km/h, soit deux centimètres au-dessus du rail.

Le fabricant voit dans son développement le potentiel de révolutionner le transport ferroviaire.

Przemek Ben Paczek, cofondateur de Nevomo, explique:

«En utilisant l'infrastructure existante, nous proposons une approche rentable et respectueuse de l'environnement pour moderniser le transport ferroviaire.»

Partenariats avec des géants de l'industrie

Nevomo indique qu'il travaille avec de grands noms du secteur, dont la SNCF et le géant GATX (qui possède et loue plus de 150 000 wagons de marchandises dans le monde), afin de développer différentes applications pour MagRail. Dans un premier temps, le train sera utilisé pour le transport de marchandises, puis pour le transport de passagers.

Le train suspendu doit aussi pouvoir transporter des marchandises lourdes. Aucun personnel ne sera requis pour cela. Image: zvg

Selon Nevomo, l'utilisation de MagRail ne nécessite que l'adaptation de certains tronçons ou lignes, sans qu'il soit nécessaire de modifier fondamentalement le réseau ferroviaire existant. Les premiers trains magnétiques pourraient donc être lancés en Europe d'ici quelques années.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)