Possibles perturbations pour les voyageurs d'Eurostar

epa12617963 Eurostar passengers wait for train services to be resumed at St Pancras International station in London, Britain, 30 December 2025. Eurostar has cancelled all services for the rest of the ...
Les plans de nombreux voyageurs ont été fortement perturbés mardi.Keystone

Possibles perturbations pour les voyageurs d'Eurostar

Après un gros couac mardi, la compagnie franco-britannique indique assurer désormais tous ses services. «Des retards et des annulations» peuvent toutefois subsister.
31.12.2025, 07:2831.12.2025, 07:28

La compagnie ferroviaire Eurostar a annoncé mercredi la reprise du trafic entre Londres et le continent, après un problème technique ayant interrompu le service pendant plusieurs heures, mais avertit de possibles perturbations.

«Nous prévoyons d'assurer tous nos services aujourd'hui, mais en raison des répercussions, il pourrait encore y avoir des retards et des annulations de dernière minute,» indique le site officiel d'Eurostar.

«Problème d'alimentation électrique»

Mardi, les plans de nombreux voyageurs ont été fortement perturbés en cette période de fin d'année. Dans l'après-midi, Eurostar avait annoncé une reprise progressive tout en prévenant que «le problème d'alimentation électrique par caténaire persistait», et conseillait vivement aux passagers de reporter leur voyage.

Les trains repartent, mais les voyageurs d'Eurostar sont en galère

Prisé par ceux qui circulent entre Londres et le continent, Eurostar a transporté un nombre record de 19,5 millions de clients l'an dernier, soit 850 000 de plus qu'en 2023. Plusieurs sociétés ont annoncé ces derniers mois leur intention d'ouvrir des lignes concurrentes à l'entreprise, qui est aujourd'hui seule à effectuer du transport de passagers sur la ligne sous la Manche. (jzs/ats)

