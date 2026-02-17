Un car postal traverse le pont de Tamina sous une forte chute de neige, photo prise le lundi 16 février 2026 à Valens (GR). Keystone

Voici quand la météo devrait se calmer en Suisse romande

La météo est capricieuse cette semaine. Si une accalmie doit se produire la nuit de mardi à mercredi, elle sera de courte durée.

Sortez les parapluies… et les chaînes. MétéoSuisse prévient dans un billet de blog: la Suisse romande s’apprête à vivre une semaine très agitée, marquée par des précipitations fréquentes, de fortes chutes de neige en montagne et seulement une brève accalmie en fin de semaine.

Beaucoup de neige jusqu’à mardi soir en Suisse

Jusqu’à mardi, un «courant de nord-ouest dynamique» apporte de l’air humide et instable sur le pays. Après un bref redoux dans la nuit de dimanche à lundi, un front froid a traversé la région et laisse place à une traîne très active ce mardi.

Résultat: la neige continue de tomber abondamment en montagne. En Suisse romande, elle concerne surtout les zones au-dessus de 1000 mètres. D’ici mardi soir, on attend:

10 à 30 cm entre 1000 et 1500 m

30 à 50 cm entre 1500 et 2000 m

jusqu’à 70 cm au-dessus de 2500 m, notamment le long de la crête des Alpes bernoises

«Un avertissement de degré 3 pour de fortes chutes de neige a été émis pour l'Oberland bernois ainsi que sur le versant nord des Alpes centrales et orientales. Le Chablais, le Valais et lu Jura vaudois sont concernés par un avis de degré 2.» MétéoSuisse

Et ces chutes de neige perturbent largement les régions de montagne avec de nombreuses routes fermées, notamment celle entre Les Haudères et Arolla. Pour Zermatt, l’accès est bloqué depuis Täsch.

Une courte pause… puis retour des précipitations

Une accalmie est attendue dans la nuit de mardi à mercredi, mais elle sera de courte durée. Mercredi, un front chaud apportera de nouvelles précipitations, modestes mais généralisées (environ 5 à 15 mm) sur la Suisse romande. La limite pluie-neige remontera rapidement vers 1500 m, mais quelques flocons restent possibles jusqu’en plaine le matin, notamment vers les Trois-Lacs (Neuchâtel, Bienne et Morat) et localement en Valais.

Jeudi, la neige revient en Suisse

Entre jeudi et vendredi midi, un front froid fera à nouveau baisser la limite pluie-neige vers 1000 m. Les quantités exactes restent incertaines, mais plus de 20 mm de précipitations – soit environ 20 cm de neige au-dessus de 1200 m – sont probables dans les Préalpes, le Chablais et le Bas-Valais.

Un week-end plus calme?

Des conditions plus anticycloniques pourraient s’installer entre vendredi et samedi, avec un temps plus sec et un redoux en montagne. Reste à savoir si cette accalmie durera ou si les perturbations feront leur retour la semaine prochaine.

Attention aux avalanches

Avec toute cette neige, une prudence extrême est de mise en montagne. Le danger d’avalanches est très fort (niveau 4 sur 5) ces prochains jours. Avant toute sortie, il est indispensable de consulter le bulletin du SLF, mis à jour chaque jour à 8 h et 17 h.

En résumé: une semaine très humide, souvent grise et pluvieuse en plaine, très neigeuse en altitude, et encore pas mal d’incertitudes pour la suite. (hun)