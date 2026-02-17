ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Météo

MétéoSuisse annonce une semaine sous la pluie et la neige

Ein Postauto faehrt ueber die Taminabruecke bei starkem Schneefall, aufgenommen am Montag, 16. Februar 2026, in Valens. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Un car postal traverse le pont de Tamina sous une forte chute de neige, photo prise le lundi 16 février 2026 à Valens (GR).Keystone

Voici quand la météo devrait se calmer en Suisse romande

La météo est capricieuse cette semaine. Si une accalmie doit se produire la nuit de mardi à mercredi, elle sera de courte durée.
17.02.2026, 12:0717.02.2026, 12:07

Sortez les parapluies… et les chaînes. MétéoSuisse prévient dans un billet de blog: la Suisse romande s’apprête à vivre une semaine très agitée, marquée par des précipitations fréquentes, de fortes chutes de neige en montagne et seulement une brève accalmie en fin de semaine.

Beaucoup de neige jusqu’à mardi soir en Suisse

Jusqu’à mardi, un «courant de nord-ouest dynamique» apporte de l’air humide et instable sur le pays. Après un bref redoux dans la nuit de dimanche à lundi, un front froid a traversé la région et laisse place à une traîne très active ce mardi.

Résultat: la neige continue de tomber abondamment en montagne. En Suisse romande, elle concerne surtout les zones au-dessus de 1000 mètres. D’ici mardi soir, on attend:

  • 10 à 30 cm entre 1000 et 1500 m
  • 30 à 50 cm entre 1500 et 2000 m
  • jusqu’à 70 cm au-dessus de 2500 m, notamment le long de la crête des Alpes bernoises
«Un avertissement de degré 3 pour de fortes chutes de neige a été émis pour l'Oberland bernois ainsi que sur le versant nord des Alpes centrales et orientales. Le Chablais, le Valais et lu Jura vaudois sont concernés par un avis de degré 2.»
MétéoSuisse

Et ces chutes de neige perturbent largement les régions de montagne avec de nombreuses routes fermées, notamment celle entre Les Haudères et Arolla. Pour Zermatt, l’accès est bloqué depuis Täsch.

Et voici pourquoi 👇

Une énorme avalanche coupe une ligne ferroviaire en Valais

Une courte pause… puis retour des précipitations

Une accalmie est attendue dans la nuit de mardi à mercredi, mais elle sera de courte durée. Mercredi, un front chaud apportera de nouvelles précipitations, modestes mais généralisées (environ 5 à 15 mm) sur la Suisse romande. La limite pluie-neige remontera rapidement vers 1500 m, mais quelques flocons restent possibles jusqu’en plaine le matin, notamment vers les Trois-Lacs (Neuchâtel, Bienne et Morat) et localement en Valais.

Jeudi, la neige revient en Suisse

Entre jeudi et vendredi midi, un front froid fera à nouveau baisser la limite pluie-neige vers 1000 m. Les quantités exactes restent incertaines, mais plus de 20 mm de précipitations – soit environ 20 cm de neige au-dessus de 1200 m – sont probables dans les Préalpes, le Chablais et le Bas-Valais.

Un week-end plus calme?

Des conditions plus anticycloniques pourraient s’installer entre vendredi et samedi, avec un temps plus sec et un redoux en montagne. Reste à savoir si cette accalmie durera ou si les perturbations feront leur retour la semaine prochaine.

La Suisse face à un danger critique d'avalanches

Attention aux avalanches

Avec toute cette neige, une prudence extrême est de mise en montagne. Le danger d’avalanches est très fort (niveau 4 sur 5) ces prochains jours. Avant toute sortie, il est indispensable de consulter le bulletin du SLF, mis à jour chaque jour à 8 h et 17 h.

En résumé: une semaine très humide, souvent grise et pluvieuse en plaine, très neigeuse en altitude, et encore pas mal d’incertitudes pour la suite. (hun)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
Voici 18 idées de bonshommes de neige
1 / 19
Voici 18 idées de bonshommes de neige
source: imgur
partager sur Facebookpartager sur X
L'escalator le plus long du monde est Suisse
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«On peut débrider le F-35 comme un iPhone»
Le secrétaire d’Etat néerlandais à la Défense affirme que le logiciel du F-35 peut être adapté pour contourner les restrictions imposées par le constructeur. Une telle modification ne serait toutefois pas sans risques.
Il n’est même pas encore livré que les critiques pleuvent déjà. En Suisse, ce n'est pas seulement à cause de son coût que le F-35 fait polémique. La dépendance vis-à-vis des Etats-Unis dérange également.
L’article