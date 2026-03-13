La SNCF a publié un guide vestimentaire à l'intention de son personnel ferroviaire. La controverse ne s'est pas fait attendre. Image: KEYSTONE

La SNCF publie un guide «sexiste et grossophobe» pour ses employés

Une nouvelle brochure sur «l'élégance à la française» sème la pagaille à la SNCF, qui, devant la polémique, fait désormais machine arrière.

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Pour que ses employés incarnent l'«Elégance à la Française», la SNCF a publié un guide vestimentaire, et s'est ainsi attiré de vives critiques. La brochure de 40 pages contenait notamment des conseils pour affiner la silhouette.

Comme le rapporte BFMTV, une femme avec une morphologie en triangle (A) devrait éviter les jupes moulantes et les sacs volumineux portés aux hanches, selon le guide de la compagnie. Elle devrait plutôt opter pour un haut clair ou coloré, une veste structurée, des épaulettes ou un grand col.

La brochure comportait des illustrations. Image: capture d'écran / bfmtv

Un homme avec une silhouette en H devrait, quant à lui, éviter «les vestes trop droites ou trop amples ainsi que les chemises larges» et privilégier à la place «une chemise ajustée, mais pas moulante, avec un col structuré».

Les hommes n'ont pas été épargnés non plus dans la brochure. Image: capture d'écran / bfmtv

La brochure comportait également des conseils de maquillage pour les femmes et des indications sur le port de la barbe pour les hommes. On pouvait y lire par exemple:



«Evitez les fards à paupières noirs très intenses, qui durcissent le regard»

Le contrat de travail de la SNCF prévoit effectivement, pour certains employés, une obligation de porter un uniforme, mais pas d'adapter leur apparence physique.

Un torrent de réactions outrées

Les réactions au guide ont été immédiates et tout sauf positives. Le syndicat Sud-Rail a qualifié le guide de «honte» et exigé son «retrait immédiat». Classer les personnes en différents types de morphologie à «corriger» serait en effet «sexiste et grossophobe», donc discriminatoire envers les personnes en surpoids.

Les conseils de maquillage, quant à eux, appartiendraient aux années 60 et n'auraient plus leur place de nos jours.

Directeur général de SNCF Voyageurs, Alain Krakovitch a réagi sans délai aux accusations de Sud-Rail. L'homme de 56 ans a ordonné le retrait immédiat du guide et a écrit sur X:

«Le guide était totalement superflu. Il ne correspond ni à nos valeurs ni à nos méthodes vis-à-vis de nos collaborateurs»

Une enquête interne doit désormais garantir qu'un tel incident ne se reproduise pas. La brochure aurait en effet été diffusée sans autorisation. (sav)