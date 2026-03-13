La SNCF publie un guide «sexiste et grossophobe» pour ses employés
Pour que ses employés incarnent l'«Elégance à la Française», la SNCF a publié un guide vestimentaire, et s'est ainsi attiré de vives critiques. La brochure de 40 pages contenait notamment des conseils pour affiner la silhouette.
Comme le rapporte BFMTV, une femme avec une morphologie en triangle (A) devrait éviter les jupes moulantes et les sacs volumineux portés aux hanches, selon le guide de la compagnie. Elle devrait plutôt opter pour un haut clair ou coloré, une veste structurée, des épaulettes ou un grand col.
Un homme avec une silhouette en H devrait, quant à lui, éviter «les vestes trop droites ou trop amples ainsi que les chemises larges» et privilégier à la place «une chemise ajustée, mais pas moulante, avec un col structuré».
La brochure comportait également des conseils de maquillage pour les femmes et des indications sur le port de la barbe pour les hommes. On pouvait y lire par exemple:
Le contrat de travail de la SNCF prévoit effectivement, pour certains employés, une obligation de porter un uniforme, mais pas d'adapter leur apparence physique.
Un torrent de réactions outrées
Les réactions au guide ont été immédiates et tout sauf positives. Le syndicat Sud-Rail a qualifié le guide de «honte» et exigé son «retrait immédiat». Classer les personnes en différents types de morphologie à «corriger» serait en effet «sexiste et grossophobe», donc discriminatoire envers les personnes en surpoids.
Les conseils de maquillage, quant à eux, appartiendraient aux années 60 et n'auraient plus leur place de nos jours.
🛑 A quelques jours du #8mars, la direction #SNCF diffuse un guide formulant, entre autres, des injonctions directes à l’égard des femmes.— SUD-Rail Fédération ⏚ (@Fede_SUD_Rail) March 11, 2026
🛑 SUDRail exige le retrait immédiat de ce guide Élégance #TGV Le corps des travailleurs•ses n’est pas à la disposition de l’entreprise. pic.twitter.com/2zYqGTGc4v
Directeur général de SNCF Voyageurs, Alain Krakovitch a réagi sans délai aux accusations de Sud-Rail. L'homme de 56 ans a ordonné le retrait immédiat du guide et a écrit sur X:
Le « guide élégance TGV INOUI » n’avait aucune raison d’être. J’ai immédiatement demandé sa dépublication !— Alain Krakovitch (@alainkrakovitch) March 11, 2026
Ce ne sont ni nos valeurs ni nos méthodes vis à vis de nos agents. L’enquête interne doit permettre que ça ne puisse pas se reproduire.
Une enquête interne doit désormais garantir qu'un tel incident ne se reproduise pas. La brochure aurait en effet été diffusée sans autorisation. (sav)