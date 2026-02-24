Les trains autrichiens seraient particulièrement confortables. Image: öbb

Son classement ne va pas plaire aux CFF

Un influenceur qui sillonne l'Europe pour son contenu a diffusé son classement des meilleurs trains.

Fort d'une communauté de plus de 666 000 abonnés sur Instagram, un Néerlandais s'est amusé à faire son classement des compagnies ferroviaires européennes. Au gré de ses voyages, l'influenceur Luke Patrick Hoogmoed a en effet accumulé une certaine connaissance des trains du continent.

Dans une courte vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, il a donc publié son «classement des meilleurs et des pires pays en matière de voyages en train.» D'emblée, il prévient:

«Je n'ai pas inclus tous les pays que j'ai visités, seulement ceux qui m'ont laissé une forte impression (positive ou négative)»

Notons que ce classement est évidemment très subjectif et ne répond à aucune pondération fixe, mais à son pur ressenti.

Les meilleurs et pires pays pour le train

Autriche – 9/10

Pour lui, avec une note de 9/10, les trains autrichiens sont «les meilleurs trains d'Europe». Il s'explique:

«Ils sont toujours à l'heure, incroyablement confortables et relativement abordables par rapport aux pays voisins.»

Italie – 8,5/10

Viennent ensuite les trains italiens, «chers, mais très confortables». Il salue notamment la première classe.

Suisse – 8/10

La Suisse se hisse sur le podium, s'ils jugent les convois des CFF «extrêmement confortables», c'est surtout «le paysage à couper le souffle dont on peut profiter tout au long du trajet» qui fait gagner des points.

Lituanie – 7,5/10

«La plus grande surprise de cette liste est sans doute la Lituanie», écrit-il sous sa vidéo. Le pays balte sera particulièrement «bien desservi» et leurs «trains abordables.»

Slovénie – 7/10

Les wagons slovènes sont qualifiés de «raisonnablement confortables», mais «propres et bon marché».

Roumanie – 6/10

Les CFR, pour Caile Ferate Romane, sont «globalement corrects.» Mais l'influenceur prévient que si «en général, les trains sont très bien», il a eu «quelques mauvaises expériences avec des trains surbookés» en Roumanie.

France - 5,8/10

Du côté de la SNCF, ce ne sera pas un souvenir mémorable. S'ils «sont assez confortables», il les juge aussi «très chers».

Serbie - 5,5/10

En Serbie, mieux vaut avoir le temps, semble-t-il. L'instagrammeur livre une anecdote:

«Une fois, j'ai pris un train de Belgrade à Niš, une liaison directe entre la capitale et la troisième plus grande ville, et il s'est arrêté environ 40 fois. C'était horrible.» Luke Patrick Hoogmoed

Allemagne – 5/10

A peine cinq points pour la Deutsche Bahn:

«Ils sont presque toujours en retard...»

Croatie - 4/10

En queue de ce classement très subjectif, c'est la Croatie. Non seulement peu de villes côtières sont desservies par le train, mais c'est surtout le matériel roulant qui dessert ce pays sur l'Adriatique:

«En Croatie, votre train est souvent remplacé par un bus. Et quand ce n'est pas le cas, vous aurez probablement droit à un train très ancien datant de l'époque yougoslave. C'est sympa comme expérience unique, mais sans plus.»

