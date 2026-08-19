Le papier toilette devient une affaire d'Etat en Tchéquie

Trois millions de rouleaux par an ne suffisent apparemment pas: après des plaintes de citoyens, le président du Parlement tchèque Tomio Okamura réclame davantage de papier toilette dans les trains et menace le patron des chemins de fer.

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En Tchéquie, une polémique sur le manque de papier toilette dans les trains, notamment ceux qui assurent les liaisons longue distance, a gagné les plus hautes sphères de l’Etat.

Le président du Parlement Tomio Okamura a décidé de prendre le problème en main après avoir reçu de nombreuses lettres de citoyens, a-t-il expliqué. Le quinquagénaire a dénoncé sur la télévision publique CT une «honte absolue»: selon lui, du papier toilette manque dans les WC des trains de la compagnie ferroviaire publique tchèque. Il a demandé au ministre des Transports Ivan Bednarik de remédier à la situation.

Tomio Okamura est un politicien tchèque d'origine japonaise. Il est le chef du parti d'extrême droite tchèque Liberté et Démocratie directe et président du Parlement. Keystone

Tomio Okamura a prévenu que la situation actuelle aurait des conséquences pour le patron des chemins de fer, Michal Krapinec. Le président de la Chambre des députés est le fondateur du parti d’extrême droite Liberté et démocratie directe, abrégé SPD en tchèque. Ses préoccupations pour le bien-être des voyageurs ont toutefois également suscité des critiques. Certains ont estimé qu’il existait des problèmes plus importants à résoudre. «Nous n’aurions pas pu nous passer de cette information», a ainsi ironisé le Parti démocratique civique (ODS), dans l’opposition.

Trois millions de rouleaux de papier toilette par an

Un porte-parole de la compagnie ferroviaire publique tchèque Ceske drahy (CD) a démenti toute hausse du nombre de plaintes de voyageurs à ce sujet. L’entreprise consomme environ trois millions de rouleaux de papier toilette par an. Il n’existe aucun problème systématique, assure-t-elle. Elle ne peut toutefois exclure que ces produits d’hygiène viennent ponctuellement à manquer dans certains trains, malgré des contrôles réguliers. La compagnie présente ses excuses aux voyageurs pour les désagréments occasionnés.

La Tchéquie possède l’un des réseaux ferroviaires les plus denses d’Europe. Celui-ci totalise quelque 9344 kilomètres de lignes et compte plus de 2500 gares et points d’arrêt, exploités par l’entreprise d’infrastructure Sprava Zeleznic (SZ). Outre la compagnie publique Ceske drahy, un nombre croissant d’opérateurs privés circulent désormais dans ce pays membre de l’Union européenne, parmi lesquels Arriva, Regiojet et Leo Express. (dpa/trad. hun)