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Un trolleybus autrichien rentre dans un supermarché et fait un mort

Un trolleybus a quitté la route à Salzbourg et s’est encastré dans un supermarché, causant la mort d’une personne et faisant sept blessés.

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Une personne est décédée et sept autres ont été blessées, après la sortie de route d'un trolleybus qui s'est encastré dans un supermarché lundi en début d'après-midi à Salzbourg, en Autriche, a-t-on appris auprès de la Croix-Rouge.

«Une personne est décédée malgré les tentatives de réanimation», a précisé à l'AFP une porte-parole de la Croix-Rouge. Les sept blessés ont été transportés à l'hôpital, dont deux dans un état grave, a-t-elle ajouté.

Les autorités n'ont donné aucun détail dans l'immédiat sur la personne tuée, ni sur le déroulement de l'accident qui s'est produit à un carrefour dans le nord de la ville. D'importants effectifs de secours se sont rendus sur place. (jah/afp)