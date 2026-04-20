Un trolleybus autrichien rentre dans un supermarché et fait un mort
Un trolleybus a quitté la route à Salzbourg et s’est encastré dans un supermarché, causant la mort d’une personne et faisant sept blessés.
Une personne est décédée et sept autres ont été blessées, après la sortie de route d'un trolleybus qui s'est encastré dans un supermarché lundi en début d'après-midi à Salzbourg, en Autriche, a-t-on appris auprès de la Croix-Rouge.
«Une personne est décédée malgré les tentatives de réanimation», a précisé à l'AFP une porte-parole de la Croix-Rouge. Les sept blessés ont été transportés à l'hôpital, dont deux dans un état grave, a-t-elle ajouté.
Les autorités n'ont donné aucun détail dans l'immédiat sur la personne tuée, ni sur le déroulement de l'accident qui s'est produit à un carrefour dans le nord de la ville. D'importants effectifs de secours se sont rendus sur place. (jah/afp)
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