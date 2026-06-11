A quelle place Granit Xhaka et ses coéquipiers termineront-ils la phase de groupes? Image: keystone

Voici pourquoi la Nati ne doit pas finir première de son groupe



Entre des horaires plus favorables pour les supporters et un huitième de finale potentiellement plus abordable, la deuxième place apparaît presque comme la meilleure option. Tour d’horizon des scénarios pour la Nati.



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1re place

Si la Suisse remporte son groupe et fait le plein de confiance, les supporters restés chez eux devront se lever tôt. En effet, le seizième de finale contre une équipe classée troisième de sa poule débuterait à 5h, heure suisse. Pire encore: en cas de qualification pour les quarts de finale, après avoir potentiellement éliminé le Portugal, la Suisse pourrait affronter l’Argentine en pleine nuit, à 3h du matin.

En terminant première de sa poule, la Nati ferait aussi du stade de Vancouver son enceinte attitrée. Elle y disputerait son seizième de finale puis, en cas de qualification, son huitième de finale, après y avoir joué son troisième et dernier match de groupe contre le Canada.

2e place

Si la Suisse termine deuxième, les horaires seraient bien plus confortables pour les supporters, mais l’équipe devrait vite se projeter sur la suite du tournoi. Le seizième de finale contre le deuxième du groupe A interviendrait en effet seulement quatre jours après son dernier match de la phase de groupes. Une situation compliquée sur le plan logistique et de la récupération.

Heureusement, la Nati resterait sur la côte Ouest et retrouverait Los Angeles – ville où elle affrontera la Bosnie en phase de groupes –, avant de se rendre plus tard à Houston, Boston puis Dallas.

Une deuxième place offrirait aussi, en plus d’horaires plus favorables pour les fans, un huitième de finale un peu plus abordable. Au lieu du Portugal, donné cinquième favori du Mondial par le supercomputer Opta, les hommes de Murat Yakin pourraient croiser le fer avec les Pays-Bas, classés comme la huitième meilleure équipe selon les différentes projections et les bookmakers.

3e place

Si la Suisse ne termine qu’à la troisième place, la situation de départ deviendrait compliquée en raison du nouveau format de la compétition. Trois scénarios seraient alors possibles.

Avec la première option, les Suisses devraient tout d’abord effectuer un long déplacement vers la côte Est pour les seizièmes de finale. A Boston, ils pourraient tomber d’entrée sur l’Allemagne, un adversaire de poids pour débuter la phase à élimination directe.

Dans le deuxième cas, la Suisse resterait sur la côte Ouest pour son premier match à élimination directe, disputé à San Francisco. L’adversaire serait également un peu moins redoutable sur le papier. Il s’agirait du vainqueur du groupe D, composé des Etats-Unis, du Paraguay, de l’Australie et de la Turquie.

La troisième variante serait la plus amère: en tant que l’un des quatre plus mauvais troisièmes de groupe, la Suisse devrait déjà faire ses valises et rentrer chez elle.

(abu/sda/roc)