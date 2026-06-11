assez ensoleillé11°
DE | FR
burger
Sport
Football

Pourquoi la Suisse ne doit pas finir première du groupe B

Switzerland midfielder Granit Xhaka gestures during the first half of an international friendly soccer game against Australia Saturday, June 6, 2026, in San Diego. (AP Photo/Gregory Bull)
A quelle place Granit Xhaka et ses coéquipiers termineront-ils la phase de groupes?Image: keystone

Voici pourquoi la Nati ne doit pas finir première de son groupe

Entre des horaires plus favorables pour les supporters et un huitième de finale potentiellement plus abordable, la deuxième place apparaît presque comme la meilleure option. Tour d’horizon des scénarios pour la Nati.
11.06.2026, 06:0011.06.2026, 09:09
Table des matières
1re place2e place3e place

1re place

Si la Suisse remporte son groupe et fait le plein de confiance, les supporters restés chez eux devront se lever tôt. En effet, le seizième de finale contre une équipe classée troisième de sa poule débuterait à 5h, heure suisse. Pire encore: en cas de qualification pour les quarts de finale, après avoir potentiellement éliminé le Portugal, la Suisse pourrait affronter l’Argentine en pleine nuit, à 3h du matin.

En terminant première de sa poule, la Nati ferait aussi du stade de Vancouver son enceinte attitrée. Elle y disputerait son seizième de finale puis, en cas de qualification, son huitième de finale, après y avoir joué son troisième et dernier match de groupe contre le Canada.

Image

2e place

Si la Suisse termine deuxième, les horaires seraient bien plus confortables pour les supporters, mais l’équipe devrait vite se projeter sur la suite du tournoi. Le seizième de finale contre le deuxième du groupe A interviendrait en effet seulement quatre jours après son dernier match de la phase de groupes. Une situation compliquée sur le plan logistique et de la récupération.

La Fifa a trouvé une nouvelle façon de gagner de l'argent

Heureusement, la Nati resterait sur la côte Ouest et retrouverait Los Angeles – ville où elle affrontera la Bosnie en phase de groupes –, avant de se rendre plus tard à Houston, Boston puis Dallas.

Une deuxième place offrirait aussi, en plus d’horaires plus favorables pour les fans, un huitième de finale un peu plus abordable. Au lieu du Portugal, donné cinquième favori du Mondial par le supercomputer Opta, les hommes de Murat Yakin pourraient croiser le fer avec les Pays-Bas, classés comme la huitième meilleure équipe selon les différentes projections et les bookmakers.

Image

3e place

Si la Suisse ne termine qu’à la troisième place, la situation de départ deviendrait compliquée en raison du nouveau format de la compétition. Trois scénarios seraient alors possibles.

Avec la première option, les Suisses devraient tout d’abord effectuer un long déplacement vers la côte Est pour les seizièmes de finale. A Boston, ils pourraient tomber d’entrée sur l’Allemagne, un adversaire de poids pour débuter la phase à élimination directe.

Image

Dans le deuxième cas, la Suisse resterait sur la côte Ouest pour son premier match à élimination directe, disputé à San Francisco. L’adversaire serait également un peu moins redoutable sur le papier. Il s’agirait du vainqueur du groupe D, composé des Etats-Unis, du Paraguay, de l’Australie et de la Turquie.

Image

La troisième variante serait la plus amère: en tant que l’un des quatre plus mauvais troisièmes de groupe, la Suisse devrait déjà faire ses valises et rentrer chez elle.

(abu/sda/roc)

Plus d'articles sur le sport
Le produit «miracle» que promeut Serena Williams présente des risques
Le produit «miracle» que promeut Serena Williams présente des risques
de Yoann Graber
Ce prof de tennis romand participe à un Championnat d'Europe très spécial
Ce prof de tennis romand participe à un Championnat d'Europe très spécial
de Yoann Graber
Un maillot du Tour de France suscite un débat enflammé
Un maillot du Tour de France suscite un débat enflammé
de Julien Caloz
Les chaînes en or de Zverev racontent une histoire
Les chaînes en or de Zverev racontent une histoire
de Nils Kögler
Cette course suisse bannit les hommes et il y a une raison
Cette course suisse bannit les hommes et il y a une raison
de Simon Häring
On a revu le plus beau 0-0 de l'histoire du football
On a revu le plus beau 0-0 de l'histoire du football
de Julien Caloz
«Les frissons»: ce jeune retraité a commenté un moment fou du foot romand
«Les frissons»: ce jeune retraité a commenté un moment fou du foot romand
de Yoann Graber
Xhaka lâche une petite bombe face aux journalistes
1
Xhaka lâche une petite bombe face aux journalistes
Le père de Roger Federer s'est retiré en toute discrétion
Le père de Roger Federer s'est retiré en toute discrétion
de Simon Häring
«On me traitait de nègre»: ce docu sur les stars de la Nati est glaçant
1
«On me traitait de nègre»: ce docu sur les stars de la Nati est glaçant
de François Schmid-Bechtel
Xhaka a réussi un geste fantastique avec la Nati
Xhaka a réussi un geste fantastique avec la Nati
Thèmes
Les Swiss Street Food Awards à Bâle
1 / 14
Les Swiss Street Food Awards à Bâle

L’équipe fribourgeoise de The Food Bus
partager sur Facebookpartager sur X
Ils ont filmé un grand requin blanc près de la Sicile
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
On a revu le plus beau 0-0 de l'histoire du football
Le Mondial 2026, qui débute jeudi, connaîtra probablement des matchs sans but. Mais un 0-0 n'est pas toujours synonyme d'ennui. En voici la preuve.
104 rencontres seront disputées cet été lors de la Coupe du monde de football, du match d'ouverture au Stade Azteca de Mexico le 11 juin à la grande finale au MetLife Stadium de New York le 19 juillet. On espère évidemment une pluie de buts, de rebondissements et si possible quelques victoires suisses. Mais on peut aussi s'attendre à des matchs sans la moindre réussite et ce n'est pas grave du tout, surtout s'ils ressemblent à la demi-finale de l'Euro 2000 entre l'Italie et les Pays-Bas. Car s'il n'y a pas eu de but ce 29 juin 2000, il y avait absolument tout ce dont le public peut espérer pour prendre son pied devant un match de football.
L’article