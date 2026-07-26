Plus de 42 000 hectares ont déjà brûlé dans la région de Bordeaux

Les pompiers de toute la France sont à pied d'oeuvre pour tenter de reprendre le contrôle des incendies près de Bordeaux. Keystone

Dans un point de situation dimanche matin, les autorités françaises ont indiqué que 42 000 hectares avaient déjà brûlé en Gironde, tout en ordonnant de nouvelles évacuations.

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L'incendie massif qui a embrasé les pourtours du bassin d'Arcachon et menace désormais les abords de la métropole de Bordeaux a ravagé 42 000 hectares, selon une annonce de la préfecture de la Gironde dimanche, qui a évacué au total 220 000 personnes depuis mercredi.

Ce feu figure déjà parmi les plus importants répertoriés en France depuis la Seconde Guerre mondiale. En 1949, le grand incendie qui avait embrasé la forêt des Landes de Gascogne, le plus meurtrier jamais vu en France, avait ravagé environ 50 000 hectares. Le brasier actuel s'en approche, selon la préfecture de la Gironde:

«A 4 heures ce dimanche 26 juillet, l'estimation de la surface brûlée est de 42 000 hectares»

De nouvelles localités évacuées

Avec l'évacuation dans la nuit de nouvelles communes situées au sud-est du Bassin d'Arcachon ou proches de la métropole bordelaise (Marcheprime, Le Barp, Biganos, Mios, Cestas), soit 55 000 personnes supplémentaires, ce sont désormais 220 000 personnes qui ont été évacuées en Gironde, soit l'une des plus grandes évacuations jamais organisée en France à la suite d'incendies.

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Dans un point de situation à 2 heures dimanche, la préfecture avait évoqué une «propagation rapide de l'incendie» en début de nuit, liée «à la végétation sèche» et au «vent, avec des rafales pouvant atteindre jusqu'à 40km/h». Elle avait ajouté:

«A 20 heures, un phénomène de pyrocumulonimbus a ainsi pu être observé. Aussi, les sauts de feu ont constitué un vecteur important de propagation de l'incendie»

Fermeture de l'autoroute A63

Selon une cartographie de la progression de l'incendie diffusée dans la nuit par les autorités, le feu s'est orienté vers le sud-est en direction de Marcheprime, localité située sur la ligne SNCF entre Bordeaux et Arcachon.

L'autoroute A63, axe majeur du trafic entre le nord de l'Europe et la péninsule ibérique, a quant à elle été fermée sur 60 kilomètres. La fermeture concerne le tronçon entre l'échangeur 17 de Liposthey et l'échangeur 24 de Cestas, dans le sens Sud-Nord, et entre la rocade de Bordeaux et Marcheprime dans le sens Nord-Sud. (btr/ats)