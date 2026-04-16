Il sera désormais possible de dormir sur les longs courriers d'Air New Zealand, même en classe économique, grâce au «Skynest». Image: Imago

Cette compagnie lance un concept révolutionnaire

Etre coincé entre ses voisins de siège, avoir les jambes repliées et le dos endolori, c'est le lot usuel du voyage long-courrier. Cependant, un nouveau concept entend y remédier avec des lits superposés. L'offre sera disponible à la réservation dès le mois de mai.

Barbara Barkhausen, Sydney / ch media

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On a sans doute tous déjà connu ça: ne pas réussir à trouver le sommeil sur un vol de 16 heures, simplement par manque de confort. Air New Zealand s'est attaqué à ce problème, et a trouvé une solution qui semble aussi simple que géniale: des lits superposés dans l'avion, en plein milieu de la classe économique.

A partir de novembre de cette année, les passagers sur le vol long-courrier entre la Nouvelle-Zélande et New York auront pour la première fois la possibilité d'échanger leur siège contre une capsule de sommeil entièrement plate. Le «Skynest», composé de six capsules de sommeil en configuration superposée, installées entre la cabine économique et la cabine économique premium d'un Boeing 787-9 Dreamliner, est la première offre de ce type au monde pour les voyageurs en dehors de la classe affaires ou de la première classe. La réservation sera possible à partir du 18 mai.

Un air de grand luxe en classe économique

Le prix d'une session de quatre heures commence à 495 dollars néo-zélandais, soit environ 230 francs. Ce n'est pas rien, certes, mais, comparé au prix d'un billet en classe affaires, c'est tout à fait abordable pour ceux qui, sur l'un des plus longs vols commerciaux au monde, souhaitent dormir correctement au moins quelques heures.

Chaque capsule propose un matelas pleine longueur de deux mètres de long, et d'environ 64 centimètres de large au niveau des épaules, de la literie fraîche comprenant oreiller, drap et couverture, un rideau pour l'intimité ainsi qu'un éclairage d'ambiance calé sur les cycles naturels du sommeil. S'y ajoutent une tablette de rangement personnelle, des prises de chargement USB, une lumière de lecture, une buse de ventilation et un bouton d'appel de l'équipage.

Les sessions se déroulent entre les repas et sont conçues pour laisser aux voyageurs suffisamment de temps pour s'installer, dormir et se réveiller en douceur. Deux sessions par vol sont disponibles dans un premier temps. Il est important, cependant, de garder à l'esprit une importante restriction: avec 172 passagers en économique et en économique premium, les places convoitées se répartissent sur seulement six capsules. Mieux vaut donc ne pas traîner.

Une vue des lits superposés en classe économique chez Air New Zealand. Image: dr

Des années de développement

Le Skynest n'est pas une idée de dernière minute. Selon Air New Zealand, le concept a été développé sur plusieurs années et a été testé auprès de plus de 200 clients. Initialement prévu pour 2024, son lancement a été retardé.



Nikhil Ravishankar, PDG d'Air New Zealand, souligne l'importance stratégique du projet pour un pays géographiquement si éloigné de tout:

«Pour un pays aussi isolé que la Nouvelle-Zélande, le voyage joue un rôle déterminant»

Le tourisme est un secteur qui représente des milliards pour le pays, mais sa croissance dépend de la volonté des voyageurs à passer de longues heures dans les airs pour s'y rendre. Le Skynest, selon Ravishankar, est précisément là pour faciliter la décision de réserver:

«En offrant à davantage de personnes la possibilité de se reposer vraiment sur des vols ultra-long-courriers, voyager vers et depuis la Nouvelle-Zélande deviendra plus envisageable.»

Le Skynest est accessible aux passagers âgés d'au moins 15 ans ayant réservé un siège en économique ou en économique premium sur les vols à destination de New York, qui transitent par la capitale néo-zélandaise Auckland et desservent également des villes australiennes. Il n'est d'ailleurs pas possible de réserver deux sessions: passer huit heures de luxe et au lit dans les airs reste donc pour l'heure une pure fantaisie.