L'Ukraine doit former ses pilotes à voler sans GPS. Image: montage watson

Les pilotes ukrainiens se forment pour voler à l'aveugle

Les brouilleurs russes paralysent la géolocalisation par GPS et ça concerne largement les avions de combat ukrainiens. Désormais, l’armée de Volodymyr Zelensky riposte et envisage des parades.

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Dans la mer Baltique, le phénomène est observé depuis longtemps. Des brouilleurs perturbent la navigation par le système satellitaire GPS et indiquent aux navires une position erronée. C’est ainsi que le cargo «Meghna Princess» s’est échoué après une attaque contre son système de navigation dans l’est de la Baltique. Si personne n’a été blessé, le danger est bien réel. Et pas seulement pour le trafic maritime.

Le secteur aérien est lui aussi de plus en plus touché par les perturbations des signaux GPS. Sur des bases tenues secrètes au Royaume-Uni, des pilotes de chasse ukrainiens s’entraînent actuellement à naviguer sans recourir au système de localisation. Il est «vraiment important» d’apprendre très tôt à «voler à basse altitude sans bénéficier d’un soutien GPS complet», a prévenu un pilote ukrainien cité par le magazine Business Insider.

Pour le chef d’état-major de la Royal Air Force, Sir Richard Knighton, la situation actuelle ne laisse place à aucun doute quant au rôle joué par le président russe Vladimir Poutine. «La menace grandit. Poutine combat en Ukraine, il apprend, il développe de nouvelles technologies», a affirmé le militaire britannique vendredi dans un entretien accordé à la Süddeutsche Zeitung.

Et en Ukraine, le potentiel de menace russe se manifeste chaque jour. Les brouilleurs sont de plus en plus utilisés, et pas uniquement contre les drones. Le trafic aérien militaire est lui aussi de plus en plus affecté:

«La guerre électronique domine le champ de bataille en Ukraine, les deux camps brouillant les signaux et perturbant les systèmes de navigation, de communication ainsi que les dispositifs de guidage des armes.» Business Insider

Parfois, les communications avec les satellites GPS en orbite sont couvertes par un brouillage qui empêche toute détermination de position: les spécialistes parlent alors de «jamming». Dans d’autres cas, le brouilleur simule de faux signaux satellites, ce qui conduit à une localisation erronée: les experts parlent alors de «spoofing». Les deux techniques sont dangereuses.

L’armée de l’air ukrainienne suit donc au Royaume-Uni un entraînement spécialisé au vol à vue. Interrogé par Business Insider sur ce programme particulier, le chef de l’aviation britannique Harvey Smyth précise:

«L’objectif est de poser les bases à partir desquelles ils pourront continuer à progresser»

Plusieurs alternatives, de la radio au vol à vue

Mike Vallillo, du groupe américain d’armement Honeywell, expliquait récemment dans la revue Flugrevue: «Les moyens de navigation alternatifs sont devenus plus importants en raison de la guerre en Ukraine.»

Il existe ainsi plusieurs alternatives au système GPS, parmi lesquelles:

Champ magnétique terrestre: la boussole sert depuis longtemps à s’orienter. Sur des appareils de haute technologie comme les avions de combat, aucune aiguille magnétique n’est utilisée. Des capteurs spécialisés analysent le champ magnétique terrestre et indiquent la direction. Ces données fournissent aux pilotes des informations précieuses, notamment lors des vols à vue à basse altitude.

la boussole sert depuis longtemps à s’orienter. Sur des appareils de haute technologie comme les avions de combat, aucune aiguille magnétique n’est utilisée. Des capteurs spécialisés analysent le champ magnétique terrestre et indiquent la direction. Ces données fournissent aux pilotes des informations précieuses, notamment lors des vols à vue à basse altitude. Vol à vue: une caméra spécialisée filme l’environnement au sol et le compare à des données satellitaires préalablement enregistrées. Les pilotes obtiennent ainsi des indications précises sur leur position et peuvent manœuvrer leur appareil.

une caméra spécialisée filme l’environnement au sol et le compare à des données satellitaires préalablement enregistrées. Les pilotes obtiennent ainsi des indications précises sur leur position et peuvent manœuvrer leur appareil. Radio: pour déterminer la position d’un navire, trois antennes radio, un peu de géométrie classique et quelques principes de physique suffisent. La position est alors calculée à partir de la distance qui sépare le navire des émetteurs radio. Un modèle alternatif de ce type est actuellement développé pour les navires de la Baltique dans le cadre du système Ormobass.

Systèmes inertiels: lorsque le signal ne disparaît que brièvement, les données fournies par les systèmes laser embarqués sont exploitées. Associées à d’autres informations, comme la vitesse, elles permettent d’estimer avec précision la position de l’appareil, du moins pendant un certain temps.

lorsque le signal ne disparaît que brièvement, les données fournies par les systèmes laser embarqués sont exploitées. Associées à d’autres informations, comme la vitesse, elles permettent d’estimer avec précision la position de l’appareil, du moins pendant un certain temps. Star Tracker: c’est ainsi que les spécialistes de l’aéronautique désignent des caméras capables d’observer la position des étoiles afin de fournir des repères dans l’espace. Ce système a été développé à l’origine pour les missiles balistiques.

Comment les Ukrainiens s'entrainent sans GPS

L’entraînement est effectué sur des avions de combat de type F-16 Falcon. L’Ukraine utilise ces appareils depuis un certain temps déjà, des pays comme le Danemark et les Pays-Bas leur ayant cédé des avions issus de leurs propres flottes.

Selon l’armée de l’air britannique, 50 pilotes de chasse ukrainiens ont déjà suivi ce programme spécialisé. Les instructeurs de la Royal Air Force apprennent aux pilotes ukrainiens à planifier leurs itinéraires comme si le GPS pouvait disparaître à tout moment. Ils s’exercent à des décollages en formation, à des manœuvres de vol à basse altitude et à des attaques simulées dans des conditions de fortes perturbations électroniques.

Les instructeurs britanniques se disent manifestement impressionnés par les progrès réalisés par les militaires ukrainiens. L’un d’eux a confié à Business Insider: «La différence que l’on constate entre le début et la fin du cours est énorme.»