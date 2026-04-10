ciel couvert13°
DE | FR
burger
Suisse
Genève

Aviation: Ce prestigieux salon genevois prévu en juin est annulé

Aviation: Ce prestigieux salon genevois prévu en juin est annulé

Le salon européen de l&#039;aviation d&#039;affaires, l&#039;EBACE26, prévu en juin à Genève, a été annulé vendredi, à moins de deux mois de l&#039;événement, ses organisateurs ne l&#039;estimant plus ...
Le salon européen de l'aviation d'affaires n'aura finalement pas lieu.getty/watson
Coup de tonnerre à Genève: à moins de deux mois de son ouverture, le salon EBACE26 est annulé, les organisateurs jugeant l’événement non viable sur fond de pressions croissantes sur l’aviation d’affaires.
10.04.2026, 18:4710.04.2026, 18:47

Le salon européen de l'aviation d'affaires, l'EBACE26, prévu en juin à Genève, a été annulé vendredi, à moins de deux mois de l'événement, ses organisateurs ne l'estimant plus «viable». Cet événement de l'Association européenne d'aviation d'affaires (EBAA, selon son sigle en anglais) était prévu à Genève du 2 au 4 juin.

«Malgré nos efforts, il est devenu clair que le format EBACE26 n'a pas généré l'élan nécessaire pour parvenir à une édition viable pour cet événement»
L'organisation, qui a son siège à Bruxelles, dans un communiqué

L'EBAA et son homologue américaine, la NBAA, avaient organisé ce salon ensemble, toujours à Genève et au printemps, de 2001 à 2024, hormis deux éditions annulées pour cause de pandémie de Covid. Puis la NBAA s'était retirée, et l'EBAA avait organisé seule l'édition 2025.

«C'est une décision difficile, que nous n'avons pas prise à la légère. Nous savons qu'elle cause de la déception», a indiqué son directeur général, Stefan Benz. «L'aviation d'affaires est toujours confrontée à des pressions politiques, règlementaires et sur sa réputation», a souligné l'EBAA.

L'organisation revendique plus de 700 entreprises membres, «avec une flotte de plus de 1000 appareils». Elle chiffre la contribution du secteur au PIB de l'Union européenne à 110 milliards d'euros en 2025, pour 440 000 emplois. (mbr/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Menaces contre les élus: les réponses des cantons romands
Menaces contre les élus: les réponses des cantons romands
de Sven Papaux
«Les adeptes du néo-chamanisme en Suisse ont un profil particulier»
2
«Les adeptes du néo-chamanisme en Suisse ont un profil particulier»
de Alberto Silini
Voici où le kérosène manque déjà et comment la Suisse se prépare
Voici où le kérosène manque déjà et comment la Suisse se prépare
de Benjamin Weinmann
On sait quand le beau temps va s’arrêter en Suisse
On sait quand le beau temps va s’arrêter en Suisse
de Alyssa Garcia
Thèmes
La BNS a choisi ses futurs billets de banque
1 / 8
La BNS a choisi ses futurs billets de banque
source: emphase
partager sur Facebookpartager sur X
Copin comme cochon: les jets privés
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette mendiante avait semé le chaos en Suisse romande
Agressions à la seringue usagée et nourrisson frappé: une Romande a comparu cette semaine à Lausanne pour de nombreuses agressions. Elle fait l'objet d'une quinzaine de plaintes.
Mendiante et toxicomane, une Suissesse a comparu mercredi devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour un impressionnant palmarès d'agressions, relate 24 Heures.
L’article