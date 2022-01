La compagnie américaine United Airlines offre un triple salaire à ses pilotes dans un contexte de crise du secteur aérien à cause du variant Omicron. Image: sda

Des pilotes de ligne vont tripler leur salaire grâce à Omicron

United Airlines offre un triple salaire à ses pilotes dans un contexte de crise du secteur aérien. Pour le moment, cette augmentation sera en vigueur pendant un mois.

Etre pilote de la compagnie américaine United Airlines et prêt à faire des heures supplémentaires peut rapporter bonbon en ce moment. Alors que le mauvais temps et le variant Omicron continuent de perturber le secteur aérien, l'entreprise a annoncé qu'elle offrirait de tripler les salaires de leurs pilotes prêts en tout cas jusqu'à la fin du mois de janvier.

Dans une note interne, un dirigeant d'United a qualifié l'offre de «significative». Il a également déclaré que la compagnie avait conclu cet accord avec le syndicat des pilotes (Airline Pilots Association) dans le but de «faire tout ce qui est en leur pouvoir pour prendre soin de nos clients en cette période difficile». Des milliers de vols ont été annulés aux Etats-Unis, pendant la période de Noël.

Depuis le 23 décembre, United, Delta Airlines, Alaska Airlines et d'autres compagnies aériennes américaines ont annulé plus de 10 000 vols, comme le rapporte CNBC. Et rien que vendredi dernier, la veille du Nouvel an, près de 1 600 vols ont été annulés à destination et en provenance des Etats-Unis, selon le site de suivi de vols Flightaware.

À Denver, où l'on s'attendait à ce que la tempête fasse tomber jusqu'à 30 cm de neige, l'aéroport a enregistré le plus grand nombre d'annulations au monde, soit 157 en un seul après-midi.

Alors que la hausse temporaire de salaire est en vigueur chez United Airlines, les exigences en matière de repos pour les pilotes resteront les mêmes, tout comme le nombre d'heures qu'ils sont autorisés à travailler, a déclaré un responsable de la compagnie.

Par contre, selon NBC News, le syndicat n'a pas encore commenté dans quelle mesure l'augmentation de ces heures de vol pourraient créer un risque d'épuisement assez dangereusement pour ces pilotes.