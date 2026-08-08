Les chats dorment jusqu'à 16 heures par jour.

C'est la journée mondiale des chats: voici pourquoi ils dorment autant

Leur sommeil peut durer jusqu'à 16 heures par jour. Mais pourquoi, et surtout comment se présente ce sommeil? On vous dit tout, en ce 8 août qui met à l'honneur les félins du monde entier.

Laura Helbig / t-online

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Les chats ont un emploi du temps quotidien pour le moins étrange. Tantôt ils débordent d'énergie et filent à toute vitesse à travers l'appartement, tantôt ils restent allongés pendant des heures sur leur couverture préférée, occupés à dormir, dormir, et encore dormir.

Un chat adulte dort entre 12 et 16 heures par jour, une durée dépend de son âge et de son mode de vie. Les chats âgés dorment généralement davantage, tandis que les chats ayant accès à l'extérieur dorment en général un peu moins, puisqu'ils passent plus de temps dehors.

Mais pourquoi les chats ont-ils besoin d'autant de sommeil? Chez nos amis félins, dormir joue un rôle déterminant pour leur bien-être physique et mental. Leurs habitudes de sommeil sont fortement marquées par leur nature biologique et leur évolution.

Le sommeil est capital pour les chats

Les chats sont des chasseurs nés. Dans la nature, les félins traquent leur proie grâce à de brefs mais intenses accès d'énergie. Les chats domestiques ont conservé ce comportement, lorsqu'ils ont leurs fameuses «cinq minutes de folie» et se mettent soudain à courir dans tous les sens.

Ces dépenses d'énergie étant considérables, l'organisme a ensuite besoin de récupérer. Le sommeil permet de reconstituer les réserves d'énergie nécessaires à ce type d'effort.

Les chats les plus fous de 2025 Vidéo: YouTube/Funny Cat Channel

Durant le sommeil, les processus métaboliques se régulent, la régénération musculaire est favorisée et le système immunitaire se renforce. Chez les chatons, le sommeil s'accompagne également de la libération d'hormones nécessaires à leur croissance, ce qui explique qu'ils dorment généralement plus que les chats adultes.

Mais chez les chats, tous les sommeils ne se valent pas. Le sommeil profond ne représente en effet qu'une petite partie de leur cycle. Environ 70% du temps, le félins se trouvent dans un sommeil léger. Cette somnolence est elle aussi une conséquence de l'évolution. Elle permet aux chats de régénérer leur organisme tout en restant capables de réagir rapidement à un éventuel danger.

Les chats rêvent-ils?

Le sommeil profond se reconnaît d'ailleurs à de petits mouvements saccadés ou à un léger ronronnement, signe possible que l'animal est en train de rêver.

Comme les humains, les chats traversent en effet une phase de sommeil dite paradoxale (ou REM, pour Rapid Eye Movement), durant laquelle apparaissent les rêves. Durant cette phase, l'activité cérébrale des chats est très élevée, ce qui laisse penser qu'ils traitent alors les impressions et les expériences vécues durant l'éveil.

Les chats sont par nature crépusculaires, c'est-à-dire qu'ils sont le plus actifs tôt le matin avant le lever du soleil et en début de soirée, autour du crépuscule. Ce comportement remonte lui aussi à leurs ancêtres sauvages, qui chassaient à ces heures-là, car leurs proies — souris et oiseaux notamment — étaient elles aussi actives à ce moment de la journée.

À noter enfin que la position de sommeil d'un chat en dit également long. S'il dort sur le dos, ventre exposé, c'est un signe de confiance extrême, le ventre étant une zone particulièrement vulnérable de son corps. S'il est en position dite «du pain», pattes repliées sous lui, il se trouve le plus souvent dans une phase de sommeil léger.

Traduit de l'allemand par Joel Espi