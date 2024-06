Un feu fait onze morts et des dizaines de blessés en Turquie

Un incendie dans la province de Canakkale en Turquie, Image: x

Le feu a ravagé des terres agricoles, se propageant par le vent sur les villages voisins. Il s'agit de l'un des nombreux incendies qui ont touché le pays cette semaine.

Plus de «International»

Au moins onze personnes ont été tuées et des dizaines blessées dans un feu de végétation qui s'est propagé sous l'effet des vents à plusieurs villages du sud-est de la Turquie. Il a également provoqué la mort de centaines d'animaux.

Dans un bilan actualisé en début d'après-midi, le ministre de la Santé Fahrettin Koca a fait état de «onze morts et soixante dix-huit personnes affectées». Parmi elles, cinq ont dû être placées en soins intensifs, a-t-il précisé.

Selon le ministre, les flammes avaient été maitrisées dans la nuit, mais «les efforts de refroidissement se poursuivent» vendredi sur les terres brûlées.

Un nouveau foyer

Un nouveau foyer s'est déclaré vendredi matin près du village d'Ergani, dans la même région, mais a pu être circonscrit, selon un correspondant de l'AFP.

Les villageois de Köksalan, l'une des localités les plus affectées, avoir perdu la moitié de leurs quelque mille chèvres et moutons, dont les cadavres noirs jonchent le sol carbonisé. Sept équipes d'urgence et trente-cinq ambulances ont été dépêchées sur les lieux.

Le feu a éclaté tard jeudi à cause d'un brûlage de chaumes dans une zone située à une trentaine de kilomètres au sud de Diyarbakir, où le thermomètre a grimpé ces derniers jours au-delà des 40 degrés en journée, a indiqué le ministre de l'Intérieur Ali Yerlikaya.

Les flammes se sont rapidement propagées sous l'effet du vent, touchant cinq villages. (jch/ats)