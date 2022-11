Au moins 35 blessés dans un tremblement de terre en Turquie

Le séisme a été ressenti jusque dans la ville d'Istanbul, située à environ 200 kilomètres de l'épicentre, ainsi qu'à Ankara, la capitale du pays.

Un séisme de magnitude 5,9 a secoué le nord-ouest de la Turquie dans la nuit de mardi à mercredi. Le nombre de blessés s'est élevé à au moins 35 personnes, a annoncé la protection civile (Afad). Une personne a été grièvement blessée, a rapporté la chaîne CNN Türk. Pris de panique, elle aurait sauté par la fenêtre et se serait blessée.

Selon l'Afad, il y a eu plus de 70 secousses. Des personnes ont passé la nuit dans des lieux publics, enveloppées dans des couvertures, comme on a pu le voir sur des images télévisées.

Le maire de Düzce, la capitale provinciale du même nom, Faruk Özlü, a fait état d'un vent de panique parmi les habitants qui ont tout de même été appelés à rester calmes, afin de permettre aux autorités de faire les contrôles nécessaires et de porter secours aux victimes.

La Turquie, cible idéale des séismes

Peu de pays sont plus souvent touchés par de graves tremblements de terre que la Turquie, car deux des plus grandes plaques continentales y sont contiguës: la plaque africaine et la plaque eurasienne. La majeure partie de la population turque vit de fait dans un risque sismique permanent.

En octobre 2020, l'un des séismes les plus lourds de conséquences de ces dernières années a fait plus de 100 morts à Izmir. En novembre 1999, un séisme de magnitude 6,3 avait fait près de 900 morts dans la région de Düzce. En septembre de la même année, la Turquie avait été frappée par l'une des plus graves catastrophes naturelles de son histoire: Un séisme de magnitude 7,4 dans la région de la ville industrielle d'Izmit, au nord-ouest du pays, avait coûté la vie à plus de 17 000 personnes.

Les experts s'attendent également à ce que la plus grande ville turque, Istanbul, subisse un fort séisme dans un avenir proche. (ats/sia)