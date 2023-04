Pour les plus critiques, le TCG Anadolu n'est pas un vrai porte-avions. photo: ministère turc de la défense

Le nouveau navire amiral de la flotte turque a un problème

Erdoğan a présenté le nouveau navire amiral de la marine militaire turque, le TCG Anadolu. Le souci? Le premier «porte-avions» du pays ne serait pas équipé d'avions.

La Turquie a fièrement présenté lundi son premier porte-avions, selon la présentation de l'Etat. Mais ce sont surtout des hélicoptères et des drones qui seront stationnés sur le «TCG Anadolu». Le navire mesure 232 mètres de long et 32 mètres de large et peut accueillir environ 1400 personnes. A titre de comparaison, les porte-avions américains de la classe Nimitz mesurent environ 333 mètres de long et le HMS Queen Elizabeth de la marine britannique 284 mètres.

«Ce navire nous permettra de mener des opérations militaires et humanitaires dans tous les coins du monde si nécessaire», a déclaré le président Recep Tayyip Erdoğan lors de la cérémonie d'inauguration à Istanbul.

«Il s'agit d'un symbole qui consolidera la position de leader régional de la Turquie» Recep Tayyip Erdoğan

Des porte-avions sans avions

Cependant, l'appellation «porte-avions» suscite quelques interrogations. D'une part, les Etats-Unis n'ont jusqu'à présent pas livré les avions F-35 qui devaient en principe décoller du navire. Washington était mécontent parce qu'Ankara avait acheté des systèmes de défense antimissile S-400 russes. Résultat: un retour au chantier naval, et des transformations.

D'autre part, l'ancien commodore de la marine turque, Türker Ertürk, a pris la parole pour préciser que «le TCG Anadolu n'est pas un porte-avions, mais un bateau de débarquement équipé d'une plateforme aérienne». Et d'ajouter:

«Ils l'appellent "porte-avions" pour te piéger. Ils l'ont fait livrer à la hâte avant les élections, sans faire de tests»

Türker Ertürk suppose que le président turc veut marquer des points dans la campagne électorale avec un projet prestigieux. Erdoğan, qui est président depuis 2014 et à qui on reproche des tendances de plus en plus autoritaires, se présente à sa réélection en mai. Les sondages indiquent que l'issue sera serrée.

Erdoğan. Image: AP

Tout n'est que politique?

En fait, le TCG Anadolu est un navire dit «Amphibious Landing Assault», c'est-à-dire en fait un bateau de débarquement doté d'une rampe spéciale. Mais le navire jumeau espagnol Juan Carlos I, qui a servi de modèle, est notamment équipé d'avions de combat McDonnell Douglas AV-8B Harrier II.

Le Juan Carlos I espagnol est équipé d'avions. Image: Shutterstock

Au lieu d'avions, ce sont des drones qui décolleront du TCG Anadolu, à côté des hélicoptères. Selon le site spécialisé Navalnews, ils ont été spécialement développés par la société turque Baykar. La version TB-3 devrait avoir des ailes repliables et pouvoir décoller de la piste de décollage assez courte. Selon Erdoğan, les drones peuvent également se poser sur le navire. (t-online, wan)