Six morts dans un dépôt de parfumerie en Turquie

Image: Shutterstock

Six morts dans un dépôt de parfumerie en Turquie

Six personnes ont été tuées et une personne a été blessée dans un incendie survenu samedi matin dans un dépôt de parfumerie à Dilovasi, dans le nord-ouest du pays, ont annoncé les autorités turques.
08.11.2025, 10:1108.11.2025, 10:11

«Six de nos concitoyens ont malheureusement perdu la vie. L'un d'eux est actuellement hospitalisé. Les pompiers, les équipes de secours et de la municipalité sont intervenus. L'incendie est désormais maîtrisé, mais le bâtiment est gravement endommagé.

Une enquête est en cours», a affirmé le gouverneur de la province de Kocaeli Ilhami Aktas, dont dépend la ville de Dilovasi, sur la chaîne publique turque TRT Haber.

On en sait plus sur le meurtre du Vaudois retrouvé découpé

Usine de parfumerie carbonisée

Deux étages d'un immeuble utilisé comme dépôt et usine de parfumerie ont été carbonisés par les flammes dont l'origine est pour l'instant inconnue, selon les images diffusées par les médias turcs.

Ville industrielle située à environ 70 km au sud-est d'Istanbul, Dilovasi accueille de nombreuses usines et dépôts.

(sda/ats/afp)

