Donald Trump

President Donald Trump listens to Defense Secretary Pete Hegseth during a news conference at Mar-a-Lago, Saturday, Jan. 3, 2026, in Palm Beach, Fla. (AP Photo/Alex Brandon) Donald Trump
Donald Trump dit ne pas avoir besoin du droit international.Keystone

Voici la «seule chose» qui peut arrêter Trump

Le président américain a accordé un long entretien au New York Times. Evoquant sa politique étrangère, il a assuré que sa «moralité» est son unique limite pour agir.
09.01.2026, 07:0509.01.2026, 07:05

Le président américain Donald Trump a affirmé dans un entretien publié jeudi que seule sa propre «moralité» pouvait constituer une limite à sa gestion de la politique étrangère des Etats-Unis. Il dit n'avoir «pas besoin» du droit international.

Ces propos, tirés d'un long entretien avec le New York Times, interviennent moins d'une semaine après la capture par les forces américaines du président vénézuélien Nicolás Maduro et alors que les Européens s'inquiètent d'une prise de contrôle américaine du Groenland.

«Nous ne volons le pétrole de personne»: les Etats-Unis dévoilent leur plan

Interrogé mercredi soir pour savoir s'il voyait une seule limite pour ses actions à l'étranger, Donald Trump a répondu: «Ouais, il y a une chose. Ma propre moralité. Mon propre esprit. C'est la seule chose qui peut m'arrêter». «Je n'ai pas besoin du droit international,» a-t-il dit au New York Times mercredi soir. «Je ne cherche pas à faire de mal à qui que ce soit».

«Je ne cherche pas à faire de mal à qui que ce soit»

Pense-t-il que les Etats-Unis doivent respecter le droit international? «Oui», mais «ça dépend de ce qu'est votre définition du droit international», a répondu le milliardaire républicain.

«Président de la paix» autoproclamé

Washington n'est pas membre de la Cour pénale internationale (CPI), qui juge les criminels de guerre, et a souvent critiqué des décisions de la Cour internationale de justice (CIJ), plus haute juridiction de l'ONU.

Donald Trump a été inquiété par la justice de son propre pays: il a été mis en accusation deux fois devant au Congrès durant son premier mandat, puis condamné au pénal pour paiements dissimulés à l'actrice de films X Stormy Daniels et a fait face à des poursuites fédérales pour tentatives illégales d'inverser les résultats de l'élection de 2020 avant que son retour au pouvoir ne provoque l'abandon du dossier.

Voici ce que reproche vraiment la justice américaine à Nicolas Maduro

Et, si Donald Trump s'est autoproclamé «président de la paix», il a déclenché des frappes aériennes contre l'Iran et le Nigeria, avant son intervention au Venezuela, qui a stupéfié le monde entier. S'agissant du Groenland, préfère-t-il préserver l'intégrité de l'OTAN ou prendre le contrôle du territoire autonome danois? «Cela pourrait être un choix», a-t-il déclaré au New York Times. (jzs/ats)

Trump semble visiblement perdu lors de sa visite au Japon
Voici ce que reproche vraiment la justice américaine à Nicolas Maduro
Accusé de narcoterrorisme par Washington, Nicolas Maduro est poursuivi aux Etats-Unis pour trafic de cocaïne, collusion avec des guérillas et protection de cartels, aux côtés de son épouse Cilia Flores.
Le président vénézuélien déchu Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores, emmenés de force aux Etats-Unis lors d'une opération militaire américaine, doivent y répondre d'accusations de «narcoterrorisme» et d'importation de «tonnes de cocaïne».
